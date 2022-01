The Raid akan Digarap Ulang dengan Sutradara Hollywood

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

The Raid, film Indonesia arahan Gareth Evans yang berhasil menarik perhatian penggemar film laga dunia, akan digarap ulang oleh Netflix. Namun, versi baru The Raid tidak disutradarai oleh Evans, melainkan oleh sutradara Patrick Hughes.Hughes bekerjasama dengan produser Michael Bay dari XYZ Films. Sedangkan Evans tetap akan terlibat menjadi produser eksekutif bersama Range Media Partners. Naskah film akan ditulis oleh James Beaufort."Kami sangat antusias dengan visi Patrick yang unik untuk film ini. Ini adalah pengambilan materi yang orisinal, yang juga menjanjikan rasa hormat pada film aslinya dan juga ada pendekatan yang menyegarkan dan perspektif baru pada genre laga," kata produser, dilansir dari Deadline.The Raid bercerita tentang pasukan khusus yang terjebak dalam gedung dengan penjahat yang membuat mereka terlibat dalam pertempuran liar dan keji. Film orisinal The Raid tayang perdana pada 2011 di Festival Film Toronto dan mendapat sambutan luar biasa dari penggemar film laga dunia.Kesuksesan The Raid turut melambungkan nama talenta Indonesia ke kancah film dunia, antara lain Iko Uwais, Joe Taslim, Yayan Ruhian.Sekuel The Raid, The Raid 2: Berandal, tayang pada 2014. Kisah pada sekuel menyorot sosok protagonis bernama Rama (diperankan oleh Iko Uwais) dalam melawan polisi korup dan gangster kriminal.Berbeda dari versi orisinal, versi garap ulang The Raid mengambil lokasi syuting di Philadeplhia, Amerika Serikat. Kisahnya, menceritakan penyamaran petugas DEA (Drugs Enforcement Administration) dalam menangkap gembong narkotika.Proyek ini menarik lantaran sang sutradara Hughes dikenal dekat dengan produksi film-film laga. Sebelumnya Hughes pernah membuat The Expendables (2014), The Hitman's Bodyguard (2017), The Hitman's Wife (2021). Hughes juga tengah menyiapkan film laga-komedi, The Man From Toronto yang dibintangi Kevin Hart dan Woody Harrelson.