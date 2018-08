Pengabdi Setan Menang di Popcorn Frights Film Festival Florida 2018

: Film Pengabdi Setan garapan sutradara dan penulis Joko Anwar meraih penghargaan sebagai film horor paling seram dalam Popcorn Frights Film Festival 2018 di Florida AS. Ini adalah festival film tahunan di Florida Selatan yang digelar sejak 2015.Menurut laporan Dread Central, Popcorn Frights 2018 telah digelar selama sepekan sejak 10 Agustus. Mereka menayangkan 50 film horor dengan beragam subgenre dari AS, Kanada, dan sejumlah negara lain.Total ada lima penghargaan bagi film-film pemenang. Dua penghargaan dari juri untuk film panjang dan pendek, dua penghargaan dari penonton untuk film panjang dan pendek, serta satu penghargaan untuk film terseram atau Scariest Film Award. Dalam kategori terseram itu, Pengabdi Setan terpilih sebagai pemenang."Pengabdi Setan dirilis satu tahun lalu, tetapi sampai sekarang masih tayang di beberapa negara dan festival, tentunya membanggakan – dan memenangkan beberapa penghargaan," kata Joko lewat pesan singkat kepada Medcom.id, Minggu 19 Agustus.Menurut Joko, Pengabdi Setan masuk ke festival tersebut atas undangan programmer festival. Dari hasil berburu judul film di media massa dan festival lain, tim program mengajukan permintaan untuk meninjau filmnya."Kalau cocok dengan festival mereka, filmnya akan diundang untuk diputar di festival mereka," tutur Joko.Selain Pengabdi Setan, ada enam film horor lain yang meraih penghargaan. Anna and the Apocalypse garapan John McPhail dan Wolfman's Got Nards garapan Andre Gower menang sebagai film panjang versi penonton. Lalu We Summoned A Demon garapan Chris McInroy dan The Sermon garapan Dean Puckett menang sebagai film pendek versi penonton.Tigers Are Not Afraid garapan Issa Lopez menang sebagai film panjang versi juri. Lalu film animasi Coyote garapan Lorenz Wunderle menang sebagai film pendek versi juri.Pengabdi Setan (2018) diproduksi Rapi Films bersama CJ Entertainment dan dirilis di Indonesia pada akhir September 2017. Dari peredaran film di bioskop, film ini meraup angka penjualan tiket 4,2 juta lembar dan menjadi film Indonesia terlaris kelima sejak 2007.(DEV)