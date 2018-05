Josh Brolin Tertarik Ikut Deadpool 2 Karena Film The Proposal

: Film superhero dewasa Deadpool 2 dari 20th Century Fox menghadirkan jagoan baru bernama Cable, yang diperankan oleh aktor senior Hollywood Josh Brolin. Kesediaan Josh untuk bergabung dalam proyek ini ternyata berangkat dari kesukaannya atas film komedi percintaan The Proposal yang dibintangi Ryan Reynolds dan Sandra Bullock.The Proposal (2009) berkisah tentang Margaret (Sandra), kepala editor penerbit buku yang menghadapi ancaman deportasi ke negara asalnya, Kanada. Demi menghindari deportasi, dia meminta bantuan Andrew (Ryan) asistennya untuk berpura-pura menjadi tunangan. Namun setelah itu relasi mereka berkembang dan Andrew melamar Margaret.Josh ternyata kagum atas penampilan Ryan dalam film tersebut. Ketika mendapat tawaran audisi untuk Deadpool 2, Josh tak berpikir panjang lagi karena ada Ryan di situ."Aku penggemar rahasia The Proposal, sudah menonton film itu sendiri beberapa kali. Aku bilang ke Ryan, aku tak tahu mengapa, dan aku tak tahu apa artinya secara psikologis, tingkah laku, emosional, tapi aku semacam kagum kepadanya," kata Josh dalam wawancara terbaru dengan Entertainment Weekly.Sementara itu, Ryan masih merasa waswas terhadap pengakuan Josh tentang The Proposal. Menurut Ryan, Josh telah menyebut film rom-com itu berulang kali dan dia merasa janggal karena sosok Josh yang begitu kuat. Namun dia tetap tidak percaya Josh adalah penggemar kisah romantis seperti The Proposal."Aku tak pernah menyangka hal itu. Seolah dia berpura-pura menjadi semacam orang-orang New Age, tetapi aku pikir jauh di dalam dirinya, hatinya terbuat dari semacam potongan kasar batu granit Yosemite. Aku tak percaya bahwa di balik kulitnya yang kasar, ada malaikat kecil yang menyukai komedi romantis. Sedetik pun aku tak percaya," kelakar Ryan.Josh menjalani debut film layar lebarnya, The Goonies (1985), dalam usia 17. Setelah itu dia bermain dalam beragam jenis film dan serial televisi. Dalam Marvel Cinematic Universe, dia menjadi pemeran Thanos dan muncul sejak Guardians of the Galaxy (2014). Deadpool 2 menjadi film pertamanya dalam kontrak empat film seri X-Men.(DEV)