Film terbaru Disney, Haunted Mansion kalah jauh dibandingkan dengan film-film blockbuster seperti Barbie dan Oppenheimer Film Haunted Mansion hanya berhasil mengumpulkan USD9,9 juta dari 3.740 lokasi pada hari pembukaannya. Cukup rendah dibandingkan dengan pendapatan USD162 juta yang diraih Barbie pada akhir pekan pembukaannya, dan USD82,4 juta yang diraih Oppenheimer.Dengan anggaran produksi sebesar USD150 juta, Haunted Mansion terlihat menjadi proyek yang mengecewakan bagi Disney.Meskipun Guardians of the Galaxy Vol. 3 dari Marvel sukses besar dengan meraih USD358 juta hanya di Amerika Utara, film-film Disney lainnya seperti The Little Mermaid, Elemental, dan Indiana Jones and the Dial of Destiny tampil di bawah ekspektasi Disney.Penonton begitu fokus pada Barbie dan Oppenheimer sehingga Haunted Mansion tidak mampu bersaing untuk mendapatkan perhatian publik.Film ini mendapatkan ulasan rendah dari para kritikus. Hanya meraih persetujuan sebesar 27% di Rotten Tomatoes. Ternyata merilis film Haunted Mansion bersamaan dengan Barbie dan Oppenheimer tayang adalah ide yang sangat buruk dari Disney.