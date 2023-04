Film Shrek 5 Segera Hadir, Tetap Libatkan Cameron Diaz hingga Eddie Murphy

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kabar baik datang untuk sobat Medcom pencinta film terutama film animasi! Pasalnya, film Shrek 5 akan segera hadir. Pendiri dan CEO Illumination dan juga bos DreamWorks yakni Chris Meledandri mengatakan proses menyatukan kembali pemain asli telah dimulai."Kami mengantisipasi para pemeran kembali. Pembicaraan dimulai sekarang, dan setiap indikasi yang kami dapatkan adalah ada antusiasme yang luar biasa atas nama para aktor untuk kembali," katanya.Chris Meladandri mengaku ingin memberikan apa yang selama ini diinginkan oleh penonton."Ini tidak jauh berbeda dengan proses yang kami lalui dengan The Super Mario Bros Movie, di mana Anda melihat elemen inti apa yang disukai penonton, dan Anda melakukan yang terbaik untuk menghormati inti tersebut," ujarnyaEddie Murphy sebagai aktor pengisi suara tokoh Donkey sang keledai dalam film Shrek juga telah menyatakan antusiasme untuk mengulangi peran suaranya."Kau tahu, mereka membuat film Puss in Boots. Aku seperti, 'Mereka seharusnya membuat film Donkey. Donkey lebih lucu daripada Puss in Boots. Maksudku, aku suka Puss in Boots, tapi dia tidak lucu seperti Keledai '," katanya awal tahun 2023.Anggota pemeran asli lainnya termasuk Mike Myers, yang mengisi suara Shrek, dan Cameron Diaz, yang mengisi suara Putri Fiona.Shrek yang menjadi film ikonik pada tahun 2001 menceritakan mengenai kisah seorang ogre bernama Shrek yang mencintai seorang putri istana yang bernama Fiona. Usai Shrek dan Fiona menikah, Fiona yang tadinya memiliki wujud layaknya seorang manusia, berganti wujud menjadi ogre, banyak perjalanan yang mereka lalui dari mulai masalah yang datang, hingga beberapa adegan lucu dan konyol terkemas di dalam film Shrek. Film kartun komedi ini juga memiliki tiga sekuel dirilis selama bertahun-tahun yakni Shrek 2 pada 2004, Shrek the Third pada 2007, dan Shrek Forever After pada 2010. Shrek 2 adalah satu-satunya yang menerima pujian serupa dari para kritikus, Ketiganya sukses secara komersial.Wah jadi penasaran nggak sih sobat Medcom bagaimana hasil dari film Shrek 5 ini?(Natania Rizky Ananda)