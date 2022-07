Film Pemenang Festival Cannes 2022 Tayang di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Layanan streaming KlikFilm menghadirkan film peraih Palme D'Or pada Festival Film Cannes 2022 yang berjudul Triangle Of Sadness. Selain itu, mereka juga menghadirkan film mancanegara lain ke dalam katalog baru mereka.Triangle of Sadness merupakan film karya sutradara Swedia, Ruben Ostlund yang meraih penghargaan bergengsi Palme d'Or di ajang Festival Film Cannes 2022. Film ini merupakan film sarkas yang terinspirasi dari fenomena apa yang disebutnya sebagai currency of beauty atau mata uang kecantikan.Film ini bercerita tentang sepasang model yang terdampar di pulau terpencil bersama para miliarder, dan wanita petugas akibat kapal pesiarnya rusak. Perempuan petugas kebersihan itu menjadi satu-satunya orang yang bisa memancing dan membuat api unggun. Lalu, model pria dengan ketampanannya tidur dengan perempuan tersebut agar dapat mendapatkan lebih banyak ikan untuk bertahan hidup."Ini sebuah pencapaian yang luar biasa dari sisi konten buat KlikFilm. Mendapat kepercayaan untuk menghadirkan film-film yang bersaing di ajang festival film dengan kasta tertinggi sebuah kebanggaan buat kami," kata Direktur KlikFilm, Frederica.Sejumlah film best internasional feature film Prediction Oscar 2023 seperti Tori And Lokita, Close, EO, Boy From Heaven, Decision To Leave, Official Competition, Corsage, Holy Spider, Both Sides Of The Blade, One Fine Morning, Girl Picture, dan R.M.N bisa disaksikan di Indonesia.Tori And Lokita merupakan film bergenre drama garapan sutradara Jean-Pierre Dardenne dan Luc Dardenne. Film ini mengisahkan tentang persahabatan yang menyatukan dua anak muda yang telah melakukan perjalanan sendirian dari Afrika dan mendapati diri mereka menghadapi kondisi kejam pengasingan mereka di Belgia. Film ini juga sebelumnya hadir di Festival Film Cannes 2022.Sementara Decision to Leave menceritakan Hae-joon (Park Hae-il), seorang detektif yang sangat ramah kepada masyarakat tetapi begitu semangat dan serius ketika sedang menginvestigasi sebuah kasus. Decision to Leave juga akan menghadirkan aktor dan aktris populer Korea, seperti Go Kyung Pyo, Teo Yoo, Park Yong Woo, Lee Jung Hyun, dan Jung Yi Seo."Selain itu, kami berharap para penggemar film, bisa mendapatkan suguhan film-film terbaik di KlikFilm," tutupnya.