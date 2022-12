Kate Winslet Akhirnya Reuni Dengan James Cameron Setelah 27 Tahun!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Film Avatar: The Way of Water akhirnya tayang! 13 tahun setelah seri pertama yang memecahkan rekor box office sebagai film terlaris sepanjang masa dengan judul Avatar.Sutradara James Cameron menyambut kita kembali oleh sekuel yang sangat dinanti-nantikan. Sementara Sam Worthington dan Zoe Saldaña mengulangi peran mereka sebagai Jake Sully dan Neytiri, dan baru saja bergabung dengan mereka dalam petualangan biru-sentris ini adalah Kate Winslet sebagai Ronal.Bagi yang belum tahu, Kate membintangi film blockbuster James, Titanic, menjadi lawan main Leonardo DiCaprio, pada tahun 1997, yang melambungkannya menjadi superstar. 25 tahun kemudian, Winslet sekarang menjadi bagian dari sekuel Avatar. Ketika ditanya apa perbedaan yang dia temukan dalam diri pembuat film yang terhormat ini, dari Titanic ke Avatar: The Way of Water, pemenang Oscar ini mengaku bahwa mereka berdua telah melalui perjalanan perubahan mereka."Saya rasa mungkin ada banyak perbedaan dalam diri kami berdua. Maksud saya, kami... meskipun sudah 25 tahun sejak film itu (Titanic) dirilis, sebenarnya sudah 27 tahun sejak kami syuting film itu. Dan itu adalah waktu yang sangat lama. Itu lebih dari setengah masa hidup saya. Jadi, banyak hal besar yang telah berubah. Saya telah menjadi orang tua. Jim menjadi orang tua lagi," Winslet mengungkapkan.Lebih lanjut, dari perspektif profesional, Kate Winslet menambahkan tentang James Cameron dan dirinya sendiri, "Dan kami berdua, mudah-mudahan, lebih bijaksana, lebih kreatif, lebih berani, lebih eksperimental sebagai seniman dan kreator dan kolaborator. Jadi ya, itu mungkin perbedaan utamanya, sejujurnya adalah, semoga saja, sebagai storyteller, kami menjadi sedikit lebih berkembang dan menarik, semoga. Ya, jadi, banyak perbedaan kreatif, menurut saya."