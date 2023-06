Balinale 2023 Resmi Dibuka, Tayangkan Film Baru Oliver Stone

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bali International Film Festival (Balinale) resmi dimulai sejak 1 Juni 2023. Acara yang digelar hingga 4 Juni 2023 ini menghadirkan film dari lintas genre asal Indonesia dan mancanegara.Balinale 2023 menghadirkan 45 film dari 13 negara. Seluruh program pemutaran akan berlangsung di Park23 Creative Hub Cinema XXI, Tuban, Kuta, Bali.Acara dibuka dengan film A Guilty Conscience yang disutradarai oleh Jack Ng. Film-film lain seperti Sisu karya sutradara Jalmari Helander (Finlandia), Klondike karya sutradara Maryna Er Gorbach (Ukraina), Where the Wind Blows karya sutradara Philip Yung (Hong Kong). Juga Women Talking karya sutradara Sarah Polley (Amerika Serikat) bakal memperkaya pengalaman sinema penonton.Sutradara Oliver Stone bersedia mengirimkan filmnya Nuclear Now sebagai "Asian Premiere". Film dokumenter yang punya pesan kuat ini bertutur tentang perubahan iklim dan mengeksplorasi kemungkinan bagi komunitas global untuk meninggalkan bahan bakar fosil. Termasuk mengatasi krisis energi dengan menggunakan energi nuklir."Saya sangat senang melihat film kami, Nuclear Now, ditayangkan di Bali International Film Festival. Harapan kami bahwa film ini bisa disaksikan oleh khalayak luas di seluruh Indonesia – salah satu negara paling berperan penting dalam alih energi dan mereka harus berlomba melawan waktu," kata Oliver Stone kepada Balinale.Beberapa film d di antaranya merupakan film dengan label "World Premiere", "Asian Premiere" dan "International Premiere". Aktor, HO Kai-Wa, akan hadir di festival untuk mempresentasikan dan menemani penonton dalam sesi tanya jawab.Di Balinale 2023, juri kompetisi festival akan memberikan penghargaan dalam beberapa kategori artistik dan teknis: Film Narasi Panjang, Dokumenter, dan Film Pendek.1. Witness, Sutradara Aida Tebianian (Republlik Islam Iran)2. Kama (An Eternity), Sutradara Esra Desvita Siagian (Indonesia)3. Playground, Sutradara Yaxing Lin (United States)4. Shut, Sutradara Niels Bourgonje (Belanda)5. Please Hold the Line, Sutradara Tan Ce Ding (Malaysia)6. Las Visitantes, Sutradara Enrique Buleo (Spanyol)1. Lolitha, Sutradara Azalia Muchransyah (Indonesia)2. Behind the Seen, Sutradara Robin Gurney & Lawrence Blair (Indonesia)3. 50 Years Around the Sun, Sutradara Wyatt Daily (Amerika Serikat)4. Forgotten, Sutradara Roberto Natali (Indonesia)5. Under Your Feet, Sutradara A.J. Kelly (Indonesia)6. The Spider Whisperer, Sutradara Amélie Jaya (Indonesia)7. Achewiq, the Song of the Brave Women, Sutradara by Elina Kastler Prancis/ Aljazair)1. Crows are White, Sutradara Ahsen Nadeem (Irlandia)2. The Tone Wheels, Sutradara Yuda Kurniawan (Indonesia)3. Turn Every Page, Sutradara Lizzie Gottlieb (Amerika Serikat)4. Big Wave Guardians, Sutradara Luke Stirtz (Amerika Serikat)1. Sisu, Sutradara Jalmari Helander (Finlandia)2. Klondike, Sutradara Maryna Er Gorbach (Ukraina)3. Where the Wind Blows, Sutradara Philip Yung (Hong Kong)4. Women Talking, Sutradara Sarah Polley (Amerika Serikat)Anggota Juri Balinale 2023 terdiri dari Michela Scolari, pembuat film Italia pemenang penghargaan; Richard Todd, pembuat film dokumenter Australia; Jason Allan Neal, General Manager Konten Asli dan Inovasi di Fremantle Indonesia; Djenar Maesa Ayu, pembuat film, penulis, dan sutradara Indonesia pemenang penghargaan; Jomon (Joe) Thomas, produser dengan cache film yang diakui secara kritis yang sukses secara komersial.