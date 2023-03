Film-Film di Nominasi Oscar 2023 Hadir di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Layanan streaming KlikFilm punya cara khusus menyambut ajang Piala Oscar 2023 yang akan digelar pada 12 Maret 2023. Mereka menghadirkan film-film yang masuk dalam nonimasi Oscar 2023 ke dalam katalog baru di bulan Maret.Film-film nomine Oscar 2023 yang akan tayang yakni, EO (Polandia), The Quite Girl (Irlandia) dan Close (Belgia) yang masuk dalam nominasi Best Internasional Feature. Film Joyland dan Boy From Heaven yang masuk dalam shortlist for nomination Oscar 2023 juga ikut diboyong ke Indonesia.Ada juga film Mars One dan Goddammned Asura yang masuk dalam submission for best internasional feature film dari Brazil dan Taiwan."Katalog film KlikFilm dapat menghadirkan film-film yang meramaikan ajang Oscar 2023, baik untuk nominasi, shortlist, maupun submision di Academy Awards 2023," kata Direktur KlikFilm, Frederica dalam keterangan tertulisnya.Film nomine Oscar 2023 yang sebelumnya dibawa ke KlikFilm yaitu, After Sun dan film Triangle Of Sadness yang meraih banyak nominasi.Selain film-film yang meramaikan Oscar, KlikFilm juga menghadirkan film-film seperti No Bears, Final Cut, Mascarade, Wolf Pack, Detective Dee And Nine Story Demon Building, Journey To Italy, dan banyak film lainnya.