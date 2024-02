Kalimat 'I Must Go Punch That Baby' Buat Emma Stone Menang BAFTA 2024

baca juga: Perubahan Drastis Emma Stone di Film Cruella

(ELG)

Kalimat "I Must Go Punch That Baby" yang diucapkan Emma Stone di film Poor Things membuatnya mendapatkan penghargaan Leading Actress BAFTA pada Minggu malam, 18 Februari 2024."Tony, terima kasih atas kalimat "I Must Go Punch That Baby" mengubah hidup saya," kata Stone di atas panggung, sambil berterima kasih kepada sutradara Yorgos Lanthimos, rekan pemain dan kru, serta pelatih dialeknya Neil Swain, dikutip dari Variety.Aktris itu juga berterima kasih kepada ibunya karena menginspirasi hidupnya setiap hari. Ia sangat bersyukur kepada ibunya yang membuat dirinya percaya dengan ide jenius."Tanpa dia, semua ini tidak ada – termasuk hidupku! Jadi terima kasih juga untuk itu, Bu!” ucapnya.Stone juga berperan sebagai produser di Poor Things. Ia mengungkapkan film pertamanya yang diproduksi bersamaan dengan akting. Stone mengungkapkan menjadi bagian film yang luar biasa.“Saya berperan sebagai orang Inggris di film ini dan [Neil] tidak menertawakan saya ketika dia mengajari saya cara mengatakan "wart-ter." Meskipun sebagai orang Amerika saya mengatakan 'wahter',” gurau Stone.“Jadi, terima kasih Inggris karena telah menerima saya,” tuturnya.Melansir BAFTA.org, nominasi Leading Actress ada Annette Bening (NYAD), Carey Mulligan (Maestro), dan Emma Stone (Poor Things) yang memenangkan kategori ini.Selain itu, ada Fantasia Barrino (The Color Purple), Greta Lee (Past Lives), Lily Gladstone (Killers of The Flower Moon), Margot Robbie (Barbie), Mia McKenna-Bruce (How to Have Sex), dan Sandra Hüller (Anatomy of a Fall), serta Vivian Oparah (Rye Lane) yang melengkapi jajaran nominasi.Melansir Variety, Stone berperan sebagai Bella yang mirip Frankenstein yang diciptakan oleh seorang dokter zaman Victoria yang penyendiri. Dia tampak seperti wanita dewasa, tetapi ia memiliki kapasitas mental balita dan segera memulai pencarian seks untuk memahami dunia di sekitarnya.Sebelumnya, Stone berhasil membawa pulang topeng emas sebagai Leading Actress pada 2017 untuk perannya dalam film La La Land bersama Ryan Gosling. Ini adalah kemenangan BAFTA kedua baginya,Gosling juga dinominasikan pada Minggu malam untuk Best Supporting Actor atas perannya dalam film Barbie, tetapi gagal membawa pulang penghargaan acara tersebut.Stone juga bersiap untuk Best Actress Oscar di Academy Awards pada bulan depan.Poor Things adalah film kedua dengan nominasi terbanyak di BAFTA setelah Oppenheimer karya Christopher Nolan yang mendapat nominasi dalam 11 kategori. Ia membawa pulang lima penghargaan termasuk kostum terbaik dan desain produksi.British Academy Film Awards (BAFTA) 2024 diselenggarakan di Royal Festival Hall, Southbank Centre London pada Minggu, 18 Februari 2024, waktu setempat.