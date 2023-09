Resmi! Netflix Umumkan Season 2 ONE PIECE Live Action

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Jakarta: Akhirnya, secara resmi Netflix mengumumkan serial ONE PIECE versi live action akan berlanjut ke musim kedua. Eiichiro Oda, kreator, ilustrator, produser eksekutif ONE PIECE, memastikan kabar gembira ini melalui sebuah video istimewa yang disampaikan melalui Transponder Snail (Den Den Mushi).“Kepada Armada Besar Topi Jerami, bagaimana menurut kalian tentang ONE PIECE live action season 1? Saya menghabiskan banyak waktu untuk merampungkannya bersama Netflix dan Tomorrow Studios. Tampaknya penonton di seluruh dunia menikmatinya, yang artinya kerja keras tim produksi menjadi sangat sepadan.""Untuk yang telah menjadi fans ONE PIECE sejak lama, dan untuk yang baru pertama kali menikmati ONE PIECE, terima kasih banyak.""Dua minggu setelah peluncuran, saya menerima kabar baik. Netflix memutuskan untuk melanjutkan serial ONE PIECE! Petualangan Iñaki dan Geng Topi Jerami versi live action akan terus berlanjut!" bunyi pesan dari Eiichiro Oda.Saat ini, ONE PIECE saat ini menjadi tayangan Netflix nomor satu di seluruh dunia, ditonton sebanyak 37,8 juta kali dalam kurang dari dua minggu sejak penayangan perdananya. Serial ini masuk dalam daftar Top 10 Netflix di 93 negara dan menjadi nomor satu di 46 negara.Serial ini mendapatkan penilaian 96 persen di situs Rotten Tomatoes dari sekitar 10 ribu pengguna, salah satu skor penonton tertinggi sepanjang sejarah untuk Netflix. ONE PIECE juga menjadi sensasi media sosial dengan lebih dari empat miliar pencarian melalui tagar #onepiecenetflix di TikTok dan terus dibicarakan di berbagai platform media sosial secara global. Akun Instagram para pemerannya juga mengalami lonjakan tinggi dalam jumlah pengikut dalam beberapa bulan terakhir.