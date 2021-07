Sinopsis Film The Tomorrow War yang Hadirkan SBY

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Film The Tomorrow War mencuri perhatian warganet Indonesia setelah menampilkan cuplikan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di salah satu adegannya. Lalu seperti apa kisah film The Tomorrow War?The Tomorrow War merupakan film fiksi ilmiah yang belum lama ini dirilis. Menampilkan sejumlah aktor ternama seperti Chris Pratt , Yvonne Strahovski, J. K. Simmons, Betty Gilpi, Sam Richardson, dan Edwin Hodge sebagai pemerannya.Film garapan sutradara Chris McKay ini bercerita tentang pertarungan melawan alien yang menginvasi bumi di masa depan. Pasukan dari tahun 2051 datang ke tahun 2022 untuk merekrut orang-orang yang siap melawan alien.Alkisah, Daniel Forester (Chris Pratt) sedang menyaksikan acara sepakbola Piala Dunia 2022 bersama keluarganya. Tiba-tiba bala tentara dari masa depan datang ke pertandingan itu dan memperingatkan tentang manusia akan berperang melawan alien 30 tahun mendatang. Daniel kemudian ikut bertempur melawan alien untuk mencegah musnahnya peradaban manusia.Dalam satu adegan kemudian memperlihatkan pertemuan antar kepala negara pada tahun 2022. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menjadi salah satu kepala negara yang hadir di pertemuan tersebut.Penampilan SBY di film itu diambil dari cuplikan pertemuan dia dengan PM Inggris saat itu, Gordon Brown pada 31 Maret 2009, tepatnya di sela-sela forum G-20 di London. Alhasil, kemunculan SBY di film itu disambut baik oleh petinggi Partai Demokrat seperti Andi Mallarangeng."Ada SBY di film The Tomorrow War. Sebuah film Hollywood yang dibintangi oleh Chris Pratt (The Guardians of the Galaxy) dan disutradarai oleh Chris McKay (The Lego Batman Movie)," tulis Andi Mallarangeng di Instagramnya."Yang menarik, peristiwa kesepakatan pemimpin dunia dalam film itu terjadi di tahun 2022. Dan salah satu pemimpin dunia yang tampak adalah Presiden SBY, tentu saja dianggap mewakili negara-negara Asia. Walaupun selintas, Presiden SBY tampak bersalaman dengan pemimpin dunia lainnya dalam film itu," lanjut Andi.Film The Tomorrow War sudah tayang Amazon Prime video sejak 2 Juli 2021.(ELG)