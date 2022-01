Tayang Hari Ini di Netflix, Simak Sinopsis Serial All Of Us Are Dead

Pemeran All Of Us Are Dead

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Serial All Of Us Are Dead akan tayang di Netflix hari ini. Drama Korea ini diangkat dari webtoon terkenal karya Joo Dong Geun berjudul Now at Our School.Serial ini menceritakan tentang sekolah yang menjadi titik awal dari tersebarnya wabah zombie. Para murid yang terperangkap harus mencari jalan keluar atau berisiko terinfeksi. Mereka pun akan dipersatukan oleh persahabatan sejati dan keinginan untuk bertahan hidup. All of Us Are Dead akan menggambarkan situasi mencekam ketika sekolah terinfeksi virus zombie dan orang-orang di luar mencoba menyelamatkan para siswa yang terjebak di sekolah.Serial ini disutradarai oleh Lee Jae Gyu yang pernah menggarap Beethoven Virus, Damo, dan Intimate Strangers. Tujuh pemain remaja utama di All of Us Are Dead merupakan bintang-bintang muda yang sedang naik daun. Di antaranya, Park Ji-hoo, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun, Lomon, dan Yoo In-soo.Park Ji Hoo akan memerankan Nam On Jo yang merupakan seorang gadis yang tinggal bersama ayahnya yang bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran. Sehingga dia punya keterampilan hidup saat melarikan diri dari Zombie.Lalu Yoon Chan Young berperan sebagai Lee Cheong San, teman sekelas dan sahabat On Jo sejak kecil. Telah lama memendam perasaan kepada On-jo, Cheong-san selalu siap melindungi sahabatnya dari bahaya apa pun. Dia juga sosok yang pemberani dan rela mempertaruhkan nyawa demi keselamatan teman-temannya.Masih ada Park Solomon yang memerankan Lee Su Hyeok. Meskipun pernah bergaul dengan anak-anak nakal, dia kini kini berbalik membela yang lemah.Sementara Cho Yi Hyun berperan sebagai Choi Nam Ra yang merupakan ketua kelas dan siswa terbaik di sekolah.