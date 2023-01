Biodata Lengkap Jeremy Renner, Pemain Avengers dengan Banyak Penghargaan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Jeremy Renner, penggemar dari film superhero MCU atau Marvel pasti sudah tidak asing dengan aktor tampan satu ini. Ia merupakan salah satu superhero dalam Avengers, berperan sebagai Hawkeye, pria dengan kemampuan memanah yang luar biasa, tembakannya tidak pernah meleset. Berikut ini merupakan biography atau biodata singkat dari Jeremy Renner.Pria yang lahir pada 7 Januari 1971 itu mengaku awalnya tidak memutuskan untuk menjadi seorang aktor sampai dia berada di perguruan tinggi. Dia berkecimpung di berbagai bidang, mempelajari sains, kriminologi dan ilmu komputer, tetapi saat mengambil mata kuliah pilihan dalam bidang akting, dia jatuh cinta padanya. Sejak saat itu, ia menjadikan teater sebagai jurusannya dan kemudian tampil di atas panggung secara profesional sebelum mencetak peran utama dalam film komedi New Line Cinema, National Lampoon's Senior Trip (2005).Selama lima tahun berikutnya, Jeremy membukukan berbagai penampilan tamu, film televisi dan film indie. Pada tahun 2000, ia mulai memainkan peran berulang Penn, seorang vampir abad ke-17 dalam serial WB hit Angel. Pada tahun 2001, ia memenangkan Feature Film Award dari New York International Independent Film & Video Festival untuk karyanya dalam Fish in a Barrel (2001).Peran yang menempatkan Jeremy di peta dan yang membuatnya mendapatkan nominasi Independent Spirit Award, adalah perannya sebagai pembunuh berantai Jeffrey Dahmer dalam film indie hit Dahmer (2002).Karier filmnya mulai memanas dengan perannya dalam S.W.A.T. (2003) bersama Colin Farrell; Neo Ned (2005), di mana ia memenangkan Aktor Terbaik di Palm Beach International Film Festival; North Country (2005), berlawanan dengan Charlize Theron; dan The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007), berperan sebagai sepupu Jesse James (Brad Pitt). Pada tahun 2010, ia dinominasikan untuk Aktor Terbaik Oscar untuk karyanya dalam The Hurt Locker. Karier aktingnya sejak saat itu semakin melejit.Setelah itu Ia muncul bersama Tom Cruise dalam sekuel Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011) dan Mission: Impossible - Rogue Nation (2015) sebagai William Brandt dan berperan sebagai Clint Barton/Hawkeye dalam film blockbuster Joss Whedon, The Avengers (2012). Dia juga menggantikan Matt Damon dalam angsuran keempat dari franchise film Bourne, The Bourne Legacy (2012). Pada tahun 2013, Jeremy membintangi bersama Gemma Arterton dalamJeremy mengulangi perannya sebagai Hawkeye dalam beberapa film Marvel lainnya, termasuk The Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016) dan Avengers: Endgame (2019). Penghargaan lainnya termasuk Wind River (2017) bersama lawan mainnya di Avengers, Elizabeth Olsen, dan film komedi Tag (2018). Dia juga memberikan suara Swifty dalam film animasi Arctic Dogs (2019).Dengan latar belakang teater, Jeremy tetap "bugar" dengan tampil dalam drama di seluruh wilayah Los Angeles. Yang paling berkesan adalah Search and Destroy, yang tidak hanya dibintanginya, tetapi juga disutradarai bersama. Di antara film dan teater, Jeremy meluangkan waktu untuk menulis, merekam, dan menampilkan musik rock kontemporer. Dia telah menulis lagu untuk Warner Chapel Publishing dan Universal Publishing.Jeremy juga sempat menikah dengan model Kanada, Sonni Pacheco, yang dengannya ia dikaruniai seorang putri cantik Bernama, Ava Berlin Renner. Kini gadis cantik tersebut menginjak umurnya yang ke 9, Ia lahir pada 28 Maret 2013. Diketahui Jeremy dan sang mantan istri bercerai di tahun 2015 lalu. Perceraian itu menimbulkan kericuhan yang terjadi karena perebutan hak asuh anak, namun pada akhirnya Jeremy Renner memenangkan siding.