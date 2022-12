Aktris Senior Indonesia Christine Hakim Main di Serial Hollywood The Last of Us

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Nama Christine Hakim mendadak menjadi trending di Twitter pada Minggu, 18 Desember 2022. Rupanya Christine Hakim mendadak dibicarakan karena muncul dalam serial The Last of Us yang tayang di HBO.Setelah kantor Kementerian Kesehatan direka ulang dalam serial itu, rupanya The Last Of Us melibatkan salah satu aktris ternama Tanah Air.Dalam akun Twitter @NaughtyDogInfo terlihat membagikan cuplikan adegan Christine Hakim yang berperan sebagai peneliti.Dalam trailer tersebut, terlihat adegan Christine Hakim yang sedang memegang jamur di laboratorium.Dalam cerita The Last of Us, jamur bernama Cordyceps atau disebut juga sebagai Cordyceps Brain Infection (CBI) merupakan jamur yang menginfeksi manusia. Jamur ini membuat manusia berperilaku lebih agresif, bermutasi hingga pada akhirnya kepala manusia yang terinfeksi tidak lagi menyerupai manusia."The Last of Us Teori HBO: Infeksi Otak Cordyceps mungkin berasal dari Indonesia," tulis NaughtyDogInfo.Sebelumnya, sekitar setahun lalu kru The Last Of Us HBO di Calgary terlihat melakukan syuting adegan di gedung SAIT Senator Burns dengan alat peraga Kementrian Kesehatan Indonesia di lokasi tersebut.Sementara itu, Instagram dari Christine Hakim juga terlihat telah diikuti oleh Neil Druckmann yang diketahui merupakan otak di balik game The Last of Us.Sebagai Informasi, The Last of Us sendiri akan tayang mulai 15 Januari 2023 mendatang di HBO.(Raja Alif Adhi Budoyo)