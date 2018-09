Lima Film Horor Favorit Chelsea Islan

Chelsea Islan, yang tahun ini bermain dalam film horor debutnya Sebelum Iblis Menjemput, mengaku bukan penyuka film-film horor supranatural, terutama yang punya unsur jump scare atau mengagetkan. Dia lebih menyukai film atau cerita misteri."Aku nonton (film horor), tetapi enggak masuk daftar prioritas," kata Chelsea saat ditemui di kawasan Bangka, Jakarta Selatan, 4 September 2018."Sebenarnya waktu masih kecil, aku justru suka banget film yang kayak menakutkan, mungkin karena waktu kecil, aku juga suka baca buku-buku misteri kayak Goosebumps, CSI, atau X-Files. Jadi (cerita) yang forensik begitu, aku suka," imbuhnya menjelaskan.Kendati begitu, aktris kelahiran 1995 ini tetap punya pengalaman berkesan menonton sejumlah film horor supranatural. Berikut judul lima film horor yang dibagikan Chelsea kepada Medcom.id.Setelah mengalami keguguran kandungan, pasangan Kate dan John memutuskan untuk mengadopsi seorang anak. Mereka datang ke panti asuhan dan tertarik dengan gadis kecil bernama Esther, yang kemudian mereka adopsi. Serangkaian peristiwa berbahaya terjadi. Kate mulai curiga ada sesuatu yang jahat di balik penampilan Esther yang seperti malaikat.Seorang anak dibayang-bayangi rahasia kelam: dia sering didatangi hantu arwah yang masih punya masalah di dunia manusia. Dia takut menceritakan kesedihan itu, kecuali kepada seorang psikolog. Sang psikolog mencoba untuk menguak misteri di balik kemampuan supranatural si anak dan dalam perjalanan, mereka menyadari sesuatu yang sulit dijelaskan.Pasangan muda dari kalangan ekonomi menengah pindah ke sebuah rumah di pinggiran kota. Di situ, perlahan mereka mulai diganggu oleh suatu kehadiran misterius, terutama pada malam hari ketika mereka hendak tidur. Si pria memasang kamera di kamarnya untuk merekam situasi kamar saat malam.Jane dan Tun pacarnya, yang adalah fotografer, sedang berkendara dengan mobil dan menabrak wanita muda. Setelah itu, mereka mulai melihat sosok dalam foto-foto Tun, yang diduga sebagai arwah wanita yang mereka tabrak. Jane menyelidiki siapa wanita tersebut dan menguak rahasia mengejutkan.Dari duo sutradara pembuat film Shutter, Alone berkisah tentang seorang wanita yang dihantui arwah dari saudara kembar siamnya yang telah meninggal. Film ini juga dikenal dengan nama kedua tokoh kembar siam tersebut, Pim dan Ploy.Menurut Chelsea, Shutter dan Alone punya alur cerita sangat menyeramkan dan memberi pengaruh terhadap film-film horor Indonesia."Film ini bukan tiba-tiba mengagetkan, tetapi tiba-tiba misterius. Ternyata, selama ini ada yang duduk di pundaknya sehingga dia bongkok (Alone). Jadi, itu horor, tetapi kita tetap harus berpikir – horor yang cerdas, seperti Sebelum Iblis Menjemput juga ada (unsur) horor yang punya filosofi, kita harus mikir, ternyata begini," tutur Chelsea."Aku suka horor yang seperti itu," pungkasnya.(ASA)