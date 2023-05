Lee Min Ho dan Ahn Hyo Seop Dapat Tawaran Film Bareng

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Lee Min-ho dan Ahn Hyo-seop diincar untuk bermain film adaptasi novel web Omniscient Reader's Viewpoint (ORV). Nilai investasi film ini dikabarkan cukup besar.Kabar itu telah dikonfirmasi oleh masing-masing agensi dari Lee Min-ho dan Ahn Hyo-seop, yakni MYM Entertainment dan The Present Company. Namun masih belum ada keputusan lebih lanjut perihal jawaban tersebut."Dia mendapatkan tawaran (untuk) membintangi Omniscient Reader's Viewpoint, dan saat ini sedang mempertimbangkannya," ujar The Present Company."Itu benar Lee Min-ho mendapat tawaran itu. Belum ada yang diputuskan (untuk) saat ini," kata MYM Entertainment.Omniscient Reader's Viewpoint yang nantinya akan berjudul sama dengan karya aslinya, mengisahkan Kim Dok-ja yang dunianya tiba-tiba berubah menjadi seperti novel web yang ia baca.Selama terjebak di dalam dunia novel web, Kim Dok-ja, karakter yang ditawarkan kepada Ahn Hyo-seop, bekerja sama dengan sekutunya untuk menyelamatkan dunia. Sementara itu, karakter utama asli novel web yang dibaca Kim Dok-ja, akan menjadi peran yang ditawarkan kepada Lee Min-ho.Omniscient Reader's Viewpoint rencananya diproduksi oleh Realies Pictures yang sebelumnya telah memproduksi Along with the Gods. Kim Byun-woo dari The Terror Live juga akan ikut andil sebagai sutradara.Nilai investasi yang telah didapatkan dari film ORV ini disebut-sebut lebih dari 20 miliar won untuk biaya produksinya, atau setara kurang lebih Rp 221 miliar. Selain itu, ada juga proyek lanjutan yang telah disiapkan.Saat ini Ahn Hyo-seop sedang membintangi Dr. Romantic 3, dan akan bersiap untuk membintangi A Time Called You. Ini yang membuat antisipasi untuk potensi debutnya di layar lebar jadi meningkat.