Prekuel IT Segera Dirilis dalam Format Serial

Kabar baik bagi Sobat Medcom pecinta film horror dan thriller! Serial proyek prekuel film IT akan segera digarap dan telah memiliki empat pemeran utama diantaranya Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, dan James Remar. Serial ini akan diberi judul Welcome to Derry yang nantinya akan tayang di HBO Max dan didasarkan pada novel IT karya Stephen King. Alur cerita dan karakter dalam prekuel ini masih dirahasiakan."Berlatarkan dunia alam semesta IT karya Stephen King, Welcome to Derry didasarkan pada novel IT milik King dan memperluas visi. didirikan oleh pembuat film Andy Muschietti dalam film fitur IT dan IT Chapter Two,” tulis keterangan proyek prekuel tersebut melansir Variety.Pada awalnya, prekuel Welcome to Derry direncanakan untuk jadi serial di platform HBO Max pada Februari lalu, serial ini digarap oleh Andy Muschietti, Barbara Muschietti, dan Jason Fuchs.Diketahui saat ini Jason Fuchs tengah menulis cerita untuk episode pertama dalam serial Welcome to Derry yang didasari oleh sebuah kisah darinya dan pasangan Muschietti.Andy menyutradarai kedua film IT baru, dengan Barbara yang memproduksinya. Fuchs adalah co-produser di IT: Chapter Two. Kedua film baru tersebut secara kolektif meraup lebih dari USD1,1 miliar di box office global saat dirilis, dengan film kedua berlangsung 27 tahun setelah peristiwa film pertama, dengan pemeran dewasa baru mengambil alih dari anak-anak di bagian pertama. IT sebelumnya diadaptasi menjadi miniseri dua bagian untuk ABC pada tahun 1990, menampilkan penampilan ikonik Tim Curry sebagai Pennywise. Pada 2017, film IT secara resmi rilis di bioskop, film ini menceritakan tentang badut bernama Pennywise yang mengincar anak-anak yang memiliki rasa takut berlebih.Sementara IT: Chapter Two berkisah mengenai kembalinya Pennywise ke kota Derry setelah 27 tahun sebelumnya sudah berhasil ditaklukan oleh The Losers Club.(Natania Rizky Ananda)