Viu Indonesia Rilis Serial Meteor Garden 2018

Kisah komedi romantis populer Boys Over Flowers punya serial adaptasi terbaru versi Tiongkok yang diberi judul sesuai serial versi pertama, yaitu Meteor Garden. Setelah dirilis perdana di Tiongkok sejak pekan lalu, serial ini juga dirilis di teritori Indonesia oleh platform streaming Viu.Serial 48 episode ini berkisah tentang Dong Sanchai (Shen Yue), gadis keluarga sederhana yang diterima masuk ke universitas yang dipenuhi anak-anak keluarga kaya. Empat lelaki tampan dari keluarga paling kaya membentuk kelompok bernama F4 (Flower Four). Mereka adalah Dao Ming Si (Wang He Di), Hua Ze Lei (Darren Chen), Xi Men (Wu Xi Ze), dan Mei Zuo (Connor Leong).F4 dikenal sebagai kelompok eksklusif. Sanchai bentrok dengan beberapa kawan sekelas, termasuk Dao Ming Si yang manja, arogan, dan gemar merundung. Dia juga menjadi target keusilan F4, tetapi Sanchai tetap berani dan menantang. Namun dalam perjalanan, baik mereka mulai saling mengenal dan memahami lebih dalam.Menurut keterangan pers yang diterima Medcom.id pada Senin, 16 Juli 2018, Country Head Viu Indonesia Varun Mehta menyebut bahwa Meteor Garden ditujukan bagi penggemar lintas generasi."Meteor Garden adalah serial yang mampu melintasi batasan usia dan genre. Penggemar serial versi aslinya dapat bernostalgia, sementara generasi lebih muda dapat menyambut dengan antusias untuk mengikuti cerita percintaan yang seru," kata Varun.Meteor Garden diadaptasi dari serial manga Boys Over Flowers atau Hana Yori Dango karya Yoko Kamio yang terbit pada 1992-2003. Tayangan adaptasi pertama adalah anime atau serial animasi Jepang rilisan 1996-1997.Serial live-action pertama adalah Meteor Garden (2001-2002) produksi Taiwan. Lalu ada Hana Yori Dango (2005) dan Hana Yori Dango Returns (2007) produksi Jepang, serta Boys Over Flowers (2009) produksi Korea Selatan.(ELG)