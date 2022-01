Drive My Car Dinobatkan sebagai Film Terbaik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Toronto Film Critics Association (TFCA) menobatkan Drive My Car karya sutradara Ryusuke Hamaguchi sebagai film terbaik tahun 2021, dikutip dari The Hollywood Reporter pada Senin.Drive My Car juga terpilih sebagai fitur internasional terbaik dan skenario terbaik pada Minggu, 16 Januari 2022, waktu setempat.Di posisi lain, Jane Campion menerima penghargaan sutradara terbaik untuk film karyanya The Power of the Dog.TFCA juga memberikan penghargaan kepada Olivia Colman sebagai aktris terbaik untuk perannya dalam The Lost Daughter karya sutradara Maggie Gyllenhaal. Dalam peran film ini, ia berprofesi sebagai seorang akademisi dan mengalami perceraian di rumah tangganya. The Lost Daughter diangkat berdasarkan adaptasi novel berjudul sama karya Elena Ferrante pada 2006.Selain Colman, “The Lost Daughter” mendapatkan penghargaan untuk Jessie Buckley sebagai aktris pendukung terbaik. Dalam film tersebut, ia tampil memerankan versi muda dari karakter Colman.Denzel Washington meraih kemenangan sebagai aktor terbaik untuk penampilannya di The Tragedy of Macbeth karya Joel Coen dan Bradley Cooper terpilih sebagai aktor pendukung terbaik untuk perannya dalam film Licorice Pizza karya Paul Thomas Anderson.Film kandidat Oscar dari Denmark “Flee” karya sutradara Jonas Poher Rasmussen dinobatkan sebagai film animasi terbaik, sementara debut penyutradaraan Ahmir Thompson, yakni Summer of Soul, meraih penghargaan film dokumenter terbaik tahun 2021.Toronto Film Critics Association juga mengumumkan daftar pemenang dan runner-up secara langsung melalui akun Twitter resmi mereka.