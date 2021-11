Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktor Chris Pratt bakal menjadi pengisi suara di salah satu film animasi terbaru. Chris Pratt menyuarakan kucing populer bernama Garfield.Dilansir dari Variety, Alcon Entertainment memproduksi film itu, bekerja sama dengan Sony Pictures yang ikut serta untuk merilis petualangan terbaru Garfield di bioskop secara global (tidak termasuk China). Namun, terkait tanggal rilis belum dibocorkan.Meskipun detail informasinya belum diumumkan, film animasi ini dikabarkan diadaptasi dari komik strip lama karya kartunis Jim Davis. Karakter kucing oranye yang sinis dan malas itu telah populer, bahkan muncul di lebih dari 2.580 surat kabar dan jurnal sejak komik itu pertama kali diluncurkan pada Juni 1978.Garfield, pemiliknya bernama Jim Arbuckle, dan hewan peliharaan bernama Odie, dikenal di berbagai era. Garfield pun saat ini memegang rekor sebagai komik yang paling banyak disindikasikan di dunia.Proyek film animasi yang masih belum diberi judul ini akan ditulis oleh David Reynolds (Finding Nemo). Film ini disutradarai oleh Mark Dindal (Chicken Little, Emperor's New Groove). Sedangkan CEO DNEG Namit Malhotra dan presiden DNEG Tom Jacomb, akan menjadi produser.Sementara itu, Alcon memperoleh hak dari Davis, yang juga akan berperan sebagai produser eksekutif dengan Bridget McMeel dari Amuse dan Craig Sost. John Cohen (Despicable Me, Angry Birds) dan Steven P. Wegner akan menjadi produser bersama dengan prinsipal Alcon Kosove dan Johnson.Di sisi lain, film ini bukanlah pertarungan pertama Garfield dengan Hollywood. Bill Murray menyuarakan kucing eponymous di Garfield: The Movie tahun 2004 dan sekuelnya tahun 2006 yang berjudul Garfield: A Tail of Two Kitties.Film-film itu, dari 20th Century Fox, sukses secara komersial meskipun menerima ulasan yang buruk dari sejumlah penonton. Garfield juga menjadi subjek dari beberapa film direct-to-video, termasuk Garfield Gets Real, Garfield's Fun Fest, dan Garfield's Pet Force.Akror Chris Pratt sendiri tidak asing dengan pekerjaan mengisi suara. Apalagi setelah baru-baru ini dia memimpin petualangan animasi Disney dan Pixar, Onward. Juga waralaba Lego Movie berbasis mainan Warner Bros.Chris Pratt juga mengisi suara sebagai Mario di Super Mario Bros garapan Universal. Sedangkan perannya sebagai aktor terakhir kali terlihat dalam The Tomorrow War dan akan muncul di Jurassic World: Dominion.