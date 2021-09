Akting Terakhir di James Bond No Time To Die, Ini Pendapat Daniel Craig Soal Penggantinya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Lashana Lynch, Daniel Craig, Léa Seydoux y Cary Joji Fukunga di permutaran perdana film James Bond No Time To Die. Foto: Getty Images

(MBM)

Jakarta: Aktor Daniel Craig tak peduli siapa yang akan menjadi penggantinya sebagai James Bond . Hal itu ia nyatakan dalam pemutaran perdana film James Bond No Time To Die di London, Inggris, pada Selasa, 28 September 2021.Dilansir dari The Independent, seorang jurnalis menanyakan apakah Daniel Craig memiliki referensi siapa yang sebaiknya menggantikan dia sebagai James Bond."Bukan urusan saya," ucap Daniel Craig singkat.Ia juga memastikan bahwa film No Time To Die adalah film terakhir dia sebagai James Bond. Ia tak mau peran itu lagi di masa depan."Tidak, jelas tidak," ucap Daniel Craig mantap.Namun, ia mengaku akan rindu berperan sebagai agen intelijen. "Tentu. Saya tak tahu akan seberapa rindu," tutur pria berusia 53 tahun itu.Pemutaran perdana film James Bond No Time To Die di London bertabur bintang. Beberapa di antaranya adalah Lashana Lynch, Rami Malek, Ana de Armas, Phoebe Waller-Bridge, dan Billie Eilish.Acara itu juga dihadiri oleh empat anggota Kerajaan Inggris. Yakni Pangeran Charles dan Camilla juga Pangeran William serta Duchess of Cambridge, Kate Middleton.James Bond No Time To Die akan rilis pada 30 September di Inggris dan 8 Oktober di Amerika Serikat.