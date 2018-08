Si Doel The Movie Tayang Hari Ini, Rano Karno Merasa Lega

Si Doel The Movie resmi tayang di sejumlah bioskop Tanah Air pada hari ini, 2 Agustus 2018. Perasaan campur aduk dirasakan Rano Karno yang menjadi sutradara dan pemeran utama film Si Doel The Movie.Menurut laporan Falcon Pictures, kehadiran Si Doel The Movie disambut antusias penonton. Jumlah tiket di beberapa bioskop seperti Bogor Square, Cibinong City Mall, Koja Tanjung Priok, PIM 1, Cipinang Indah Mall, Depok Mall, Margo City hingga CGV Slipi habis di setiap penayangan Si Doel The Movie."Alhamdulillah saya juga sudah mendengar kabar kalau tiket film Si Doel The Movie di banyak bioskop habis. Kami semua merasa lega," kata Rano Karno dalam keterangan tertulisnya.Rano mengaku sempat harap-harap cemas sebelum Si Doel tayang di bioskop. Pasalnya, film ini menjadi tanda kembalinya Rano ke dunia layar lebar setelah beberapa tahun vakum karena aktivitasnya di dunia politik dan birokrasi.Falcon sendiri belum merilis secara resmi berapa jumlah penonton Si Doel dalam penayangan perdananya. Namun, melihat animo penggemar di media sosial bukan tidak mungkin film ini mencapai 100 ribu penonton selama satu hari tayang. Terbukti, Si Doel The Movie sempat berada di deretan teratas pencarian di Google Trends hari ini."Untuk jumlah penonton saya enggak paham ya. Apalagi saya sudah lama sekali meninggalkan dunia perfilman. Namun, kalau saya lihat secara kasarnya saja, mudah-mudahan ini sebagai indikasi bahwa film ini lagi mengarah ke box office ya, mudah-mudahan saja," ujarnya.Si Doel The Movie merupakan film yang diangkat dari sinetron terkenal di era 1990-an. Film ini masih menonjolkan kisah cinta segitiga antara si Doel, Sarah dan Zaenab. Para pemeran sinetronnya seperti Rano Karno, Maudy Ayunda, Cornelia Agatha, Mandra, Suti Karno hingga Aminah Cendrakasih masih membintangi film ini."Tidak ada yang bisa kami sampaikan kepada penonton film Si Doel hari ini, kecuali terima kasih yang tak terhingga. Karena Anda sudah memberikan kami kesempatan berkarya selama 26 tahun ini dan membuat kami kembali bisa berkerja, ini sesuatu yang sangat berharga bagi kami," tuturnya.(ELG)