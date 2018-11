Film Eagle Awards Raih Penghargaan di India

Film Mendengar Senyuman karya Radisti Ayu Praptiwi & Carya Maharja mendapat penghargaan di ajang 6th Woodpecker Internasional Film Festival 2018. Hebatnya, film yang pernah menjadi finalis Eagle Awards 2017 ini terpilih menjadi film terbaik untuk kategori Films on Disability. Kabar baik ini disampaikan Eagle Awards melalui akun Instagram mereka."Kabar baik dari New Delhi-India! Film #EADC2017 berjudul Mendengar Senyuman dengan sutradara Radisti Ayu Praptiwi & Carya Maharja meraih penghargaan Best Film untuk kategori 'Films on Disability' pada ajang 6th Woodpecker Internasional Film Festival 2018. Selamat untuk Eagle Institute Indonesia dan terima kasih pada semua pihak yang telah terlibat dan mendukung film ini," tulis Eagle Awards dalam keterangan foto yang mereka unggah.Film dokumenter Mendengar Senyuman mengangkat kisah Choky Suhendra, musisi penyandang tunanetra sejak 2009 yang membuat kegiatan ekstra-kurikuler teater di Panti Sosial Bina Netra Tan Miyat, Bekasi.Dia menjadi pengajar akting dan koreografi bagi para murid beragam usia yang juga tidak dapat melihat, bahkan sejak lahir. Berangkat dari pengalaman pribadi, seni peran dan ekspresi nonverbal digunakan sebagai jalan bagi para tunanetra untuk beradaptasi di lingkungan sosial, menerima kondisi fisik, serta menumbuhkan kepercayaan diri.Carya Maharja dan Radisti Ayu Praptiwi hendak memotret salah satu dinamika kegiatan tersebut lewat perspektif Choky dan murid tunanetra baru di PSBN Tan Miyat bernama Husein. Choky berhasil meyakinkan Husein untuk tampil dalam pertunjukan teater. Mereka berdiskusi soal cerita yang hendak diangkat.Bagi Carya dan Radisti, film ini coba memberikan pesan bahwa tidak ada kata terlambat bagi seseorang termasuk penyandang disabilitas untuk menuntut ilmu. Walaupun di tengah perjalanannya ada kecemasan dan kegagalan yang seakan terus menghampiri.(ELG)