Film Animasi Disney Berusia 91 Tahun Ditemukan di Jepang

Sebuah film pendek buatan Walt Elias Disney pada 1927 ditemukan di Jepang setelah dikhawatirkan hilang puluhan tahun. Film animasi hitam-putih ini berjudul Neck 'n Neck dan menampilkan karakter ciptaan Walt sebelum Mickey Mouse, yaitu Oswald the Lucky Rabbit.Oswald the Lucky Rabbit, menurut ringkasan sebuah buku tulisan David A Bossert, adalah karakter Disney era awal yang berhasil dikembangkan menjadi 26 judul film pendek dan disambut hangat oleh penonton, sebelum hak ciptanya langsung berpindah ke rival bisnis pada tahun pertama. Kejadian inilah yang membuat Walt menciptakan Mickey Mouse yang kita kenal hingga sekarang.Delapan dekade kemudian, tepatnya pada 2007, Disney berhasil mengambil alih kembali hak cipta atas karakter Oswald. Namun, seperti dilaporkan The Telegraph, hanya 19 film pendek saja yang berhasil mereka temukan lagi wujud fisiknya. Hingga pada 2018, seorang Jepang bernama Yasushi Watanabe melaporkan bahwa dia memiliki rilisan satu dari tujuh film pendek yang hilang.Yasushi kini berusia 84 tahun. Dia membeli rilisan film ini dari pusat grosir mainan di kota Osaka puluhan tahun silam ketika masih menjadi pelajar muda. Dia tidak menyadari betapa berharga filmnya hingga pada suatu hari, dia membaca buku Oswald the Lucky Rabbit: The Search for the Lost Disney Cartoons karya David. Yasushi lantas menghubungi pihak Walt Disney untuk melaporkan temuan ini."Aku adalah penggemar lama Disney dan aku senang sudah bisa memainkan peran penting dalam pencarian ini," ungkap Yasushi.Oswald adalah karakter fabel kelinci yang desain awalnya mirip seperti Mickey Mouse, tetapi dengan telinga dan telapak kaki lebih panjang. Desain karakter Oswald berganti beberapa kali seiring perubahan kepemilikan. Sejak kembali ke Disney, karakter Oswald telah dimunculkan di tiga film panjang dan sejumlah serial televisi.(ASA)