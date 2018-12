Joko Anwar Angkat Kisah Perampok Kusni Kasdut ke Film

Selain sibuk mengerjakan Gundala dan persiapan syuting Impetigore, sutradara-penulis Joko Anwar sedang menyiapkan satu proyek film kriminal terbaru. Film ini, yang masih dalam tahap sangat awal, akan mengangkat kisah mengenai Kusni Kasdut, perampok asal Blitar era 1960 yang dihukum mati pada 1980."Aku ingin bikin film tentang Kusni Kasdut," kata Joko usai jumpa pers film terbaru tulisannya, Orang Kaya Baru, di kawasan Gelora, Selasa, 11 Desember 2018."Kusni Kasdut, tokoh nyata di Indonesia. Dia pencuri ulung," imbuhnya.Kusni, yang turut membantu perang kemerdekaan Indonesia dengan cara merampok, membentuk geng perampok bersama sejumlah kawan setelah serangkaian kegagalan karier pasca-revolusi. Salah satu kasus besarnya adalah perampokan 11 butir permata koleksi Museum Nasional Indonesia.Sekian tahun menjadi buron, Kusni akhirnya berhasil diringkus. Dia sempat mengajukan grasi kepada Presiden Soeharto, tetapi ditolak. Dia dieksekusi mati pada 16 Februari 1980."(Tokoh utama) penjahat, tetapi dia‎ (Kusni) orangnya – baca deh, menarik banget," ungkap Joko.Proyek ini masih dalam tahap sangat awal. Belum ada informasi resmi lebih lanjut mengenai produksi. Namun Joko menyebut film Catch Me If You Can sebagai gambaran umum tokoh dalam filmnya nanti."Nanti kalau aku bilang, dimarahi lagi oleh produser, bocor-bocorin," tukas Joko.Saat ini, proyek film adpatasi Gundala garapan Joko sedang dalam tahap pasca-produksi. Proyek film Impetigore, yang akan dia sutradarai, sedang dalam tahap persiapan untuk syuting pada Maret 2019. Orang Kaya Baru, film drama komedi garapan Ody C Harahap yang naskahnya dia tulis, akan dirilis di bioskop pada 24 Januari 2019.(ELG)