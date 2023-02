Demon Slayer Season 3 Rilis Trailer Terbaru, Kapan Mulai Tayang?

Tayang lebih dulu Los Angeles





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Episode 1 berdurasi 1 jam

Jadwal penayangan Demon Slayer season 3

Baca juga: Sinopsis dan Fakta Record of Ragnarok Musim Kedua

Soundtrack pembuka Demon Slayer season 3

Sinopsi Demon Slayer season 3

(RUL)

Jakarta: Anime Demon Slayer season 3 merilis trailer terbaru jelang penayangan perdana pada April 2023 mendatang. Hal yang menjadi sorotan dalam trailer terbaru adalah empat pengisi suara baru untuk 12 Kizuki (pasukan iblis tertinggi Muzan).Keempat pengisi suara tambahan sebagai 12 Kizuki di anime Demon Slayer Season 3 ini, yakni Ryoutarou Okiayu sebagai Kokushibo, Mamoru Miyano sebagai Doma, Toshio Furukawa sebagai Hantengu, dan Kousuke Toriumi sebagai Gyokko.(4 seiyu baru 12 Kizuki/Aniplex)Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba season 3 yang mendangaptasi arc Swordsmith Village ini akan tayang terlebih dahulu secara spesial di acara red carpet di Los Angeles pada 18 Februari nanti. Acara tersebut sekaligus memulai tur dunia anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba "Swordsmith Village".Tur dunia yang digelar di tujuh negara itu akan dimulai dari Tokyo, Jepang. Adapun acara tur dunia itu akan menayangkan a episode 10 dan 11 season keduanya (Entertainment District Arc) dan episode perdana dari musim ketiganya.Dikutip dari laman resmi Demon Slayer, episode perdana ini memiliki durasi spesial, yakni 1 jam. Biasanya serial anime memiliki durasi 22 menit per episode.Lalu kapan Demon Slayer season 3 ini tayang. Hingga saat ini belum disebutkan tanggal pasti penayangan musim ketiganya. Laman resmi hanya menyebutkan anime ini akan tayang pada April 2023 mendatang.Dalam trailer terbarunya diumumkan juga pengisi soundtrack pembuka Demon Slayer season 3. Band rock Jepang MAN WITH A MISSION dan penyanyi milet akan menyanyikan lagu pembuka berjudul “Kizuna no Kiseki” untuk season ketiga anime ini.Dilansir dari laman resmi Kimetsu No Yaiba fandom, Tanjiro disebut pergi ke Desa Penempa Pedang untuk mengganti pedangnya karena Hotaru Haganezuka lelah memperbaikinya terus menerus. Dia kemudian bertemu dengan Mitsuri Kanroji di salah satu sumber air panas desa.Mitsuri kemudian memberitahukan bahwa ada senjata rahasia yang tersembunyi di desa dan dapat membuat orang menjadi lebih kuat. Setelah itu, Tanjiro bertemu dengan Muichiro Tokito yang tengah berdebat dengan seorang anak bernama Kotetsu.Muichiro kala itu meminta kunci untuk mengaktifkan boneka yang dijuluki Yoriichi Tipe Nol untuk digunakan melatih pendekar pedang. Pasalnya, boneka itu memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan manusia.Kotetsu pun menawarkan untuk mengajari Tanjiro cara bertarung yang lebih baik menggunakan boneka tersebut. Setelah banyak berlatih, Tanjiro secara tak sengaja memotong kepala boneka itu dan memperlihatkan pedang berusia 300 tahun. Dari sini perjalanan Tanjiro mendapatkan pedang terkuat dan melawan iblis peringkat atas pun dimulai.Musim pertama Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba yang diproduksi Ufotable ini tayang perdana pada tahun 2019 dan diikuti oleh Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Movie: Mugen Train pada tahun 2020.Selanjutnya arc Mugen Train versi siaran TV tayang perdana pada Oktober 2021. Lalu Entertainment District Arc tayang mulai Desember 2021 hingga Februari 2022.