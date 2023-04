Tembus Satu Juta Penonton, Film Sewu Dino Bakal Berlanjut Jadi Trilogi?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Film horor Sewu Dino kini resmi menjadi film lokal terlaris kedua setelah mengumpulkan satu juta penonton di hari keenam penayangannya, tepatnya pada Selasa, 25 April 2023.Sewu Dino masih sangat mungkin untuk mengalahkan jumlah penonton Waktu Maghrib yang sejauh ini menjadi film lokal terlaris di 2023. Film yang pertama kali tayang pada 9 Februari itu telah meraih lebih dari 2,3 juta penonton.Seperti diketahui, cerita film Sewu Dino diadaptasi dari sebuah utas viral di Twitter yang ditulis oleh @SimpleMan. Simple Man kemudian menuangkan kisah Sewu Dino ke dalam bentuk novel.Tak berhenti di situ, Simple Man juga menulis dua novel lainnya yang ceritanya masih berhubungan atau satu universe dengan Sewu Dino. Dua cerita itu diberi nama Janur Ireng dan Ranjat Kembang.Manoj Punjabi selaku pimpinan MD Pictures dan produser film Sewu Dino pun memberikan kode soal kemungkinan dibuatnya trilogi Sewu Dino. Ia mengakui kalau film garapan sutradara Kimo Stamboel ini sangat berpotensi untuk dilanjutkan ceritanya."Ini kan ada triloginya di sini, so i can already see a universe of Sewu Dino. Saya sudah lihat potensinya sangat ada cerita ini, kalau lihat ending-nya saja masih banyak yang saya enggak mau cerita, tapi sangat berpotensi," kata Manoj Punjabi, beberapa waktu lalu."Simple Man sudah siap untuk create the universe, dia sudah ada petanya mau ke mana, mungkin sudah bisa nebak lah," lanjutnya.Jika nanti akhirnya Sewu Dino benar-benar dilanjutkan, Manoj pun tak menutup kemungkinan akan kembali menunjuk Kimo Stamboel sebagai sutradara.Di sisi lain, Kimo pun mengaku siap jika nantinya ia ditunjuk untuk melanjutkan Sewu Dino, tapi dengan satu catatan. Kimo bersedia melanjutkan asal dirinya tetap diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan jalan cerita di novelnya dengan kebutuhan film."Insya Allah sih kalau misalnya memang diberi kesempatan lagi dan memang ada lagi, semoga ini (Sewu Dino) juga sukses," kata Kimo."Namanya adaptasi pastinya akan ada perbedaan sekali dengan buku dan thread-nya, tapi hal itu saya komunikasikan ke Simple Man dan saya minta izin gitu (untuk sedikit mengubah jalan cerita), dan Alhamdulillah direstui. Selama itu terjadi dan frekuensi kita sama dan segala macem, of course gua mau banget sih untuk melanjutkan the universe-nya," imbuh sang sutradara.