Sundance Film Festival: Asia 2021 Umumkan 8 Program Film Terpilih

Jakarta: Sundance Institute dan XRM Media, yang juga didukung oleh IDN Media, telah resmi mengumumkan program film dan diskusi panel yang akan digelar di Sundance Film Festival: Asia 2021. Kegiatan ini akan digelar pada 23 hingga 26 September secara virtual.Ditayangkan secara khusus untuk penonton Indonesia, Sundance Film Festival: Asia 2021 akan mempersembahkan delapan film yang telah dikurasi oleh tim program Sundance Film Festival bersama dengan XRM Media dan IDN Media. Delapan film tersebut terdiri dari film naratif dan dokumenter.Delapan film tersebut terdiri dari Amy Tan: Unintended Memoir (USA), The Dog Who Wouldn't Be Quiet (Argentina), Try Harder! (USA), John and the Hole (USA), Luzzu (Malta), Passing (USA), Users (USA), dan Writing With Fire (India).Selain itu, festival ini akan menghadirkan program diskusi panel yang dihadiri oleh sejumlah pembicara terkemuka dari komunitas film lokal dan internasional. Diskusi akan ditayangkan pada platform TikTok (@SundanceFFAsia) danAda beberapa topik yang akan dibahas dalam diskusi panel tersebut.1. Film Outlook - Industri film Indonesia dari 2016, era pandemi, hingga potensi yang mungkin terjadi setelah pandemi.2. Perempuan dalam Industri Film3. The Directors - Festivals and the Pathway to Success.Sundance Film Festival: Asia 2021 juga akan ada pengumuman Best Short Film Jury Award for the Short Film Competition. Sekaligus mengadakan intensive workshop untuk membina para talenta perfilman di Asia Tenggara.COO IDN Media William Utomo berharap Sundance Film Festival: Asia 2021 dapat menjadi peluang besar bagi para sineas Indonesia dan regional untuk dapat bertukar wawasan baru mengenai industri film melalui program-program tersebut."Selaras dengan visi IDN Media untuk terus memberi #PositiveImpact bagi masyarakat. Sundance Film Festival: Asia 2021 berkomitmen untuk menemukan bakat-bakat baru di Asia Tenggara. Kemudian menghubungkan mereka kepada para pakar di industri perfilman,” kata William.Sementara itu, Direktur Pemrograman di Sundance Film Festival Kim Yutani mengatakan pihaknya sangat antusias bersamaan dengan berkembangnya film fiksi dan dokumenter di Indonesia."Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk dapat membawa semangat independen Sundance ke komunitas film yang dinamis di Indonesia. Semoga, kami dapat terhubung denganpenonton lokal dan mendukung seniman Indonesia melalui intensive workshop dan panel discussion yang kami selenggarakan," ujar Kim.Tiket digital akan tersedia mulai Rabu, 15 September 2021, dan dapat dibeli melalui