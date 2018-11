Sekuel To All the Boys I've Loved Before Masih Tahap Diskusi

Kisah trilogi besutan Jenny Han kabarnya kembali naik layar. To All the Boys I've Loved Before, seri pertama yang sukses disadur ke layar lebar kabarnya akan berlanjut dalam sekuel berjudul P.S I Still Love You.Pihak representatif Netflix, platform layanan nonton film berbayar yang menayangkan film tersebut mengatakan proyek lanjutan masih dalam tahap diskusi."Sekuel belum dikonfirmasi. Kami masih dalam tahap diskusi," paparnya dikutip dari Variety.Kabar pengerjaan sekuel To All the Boys I've Loved Before ramai setelah sutradara Susan Johnson mengunggah foto di Instagram dengan keterangan tertulis tengah mengerjakan sekuel. Namun, unggahan tersebut kini telah dihapus.Pada Agustus lalu, aktor Noah Centineo (Peter Kavinsky) sempat menyebutkan banyak peminat yang menginginkan sekuel To All the Boys I've Loved Before diangkat ke layar lebar, termasuk para aktor. "Yang saya tahu semua orang dalam proyek film itu menginginkan adanya sekuel. Kami telah berdiskusi intens soal itu. Saya akan melakukan apapun yang mereka inginkan," ucap Noah.To All the Boys I've Loved Before diproduksi di bawah bendera Paramount's Awesomeness Films dan Overbrook Entertainment. Film ini pertama kali tayang pada Agustus lalu. Peran Lana Condor dan Noah Centineo sukses menarik perhatian peminat Netflix dengan bumbu romansa komedi.Film ini menjadi judul pertama dari karya novel trilogi besutan Jenny Han. Dua judul setelahnya yakni P.S. I Love You dan Always and Forever, Lara Jean masih berkisah soal asmara Lara Jean.(ELG)