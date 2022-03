Anthony Mackie Bangun Studio Film di Kampung Halamannya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktor asal Amerika Serikat, Anthony Mackie telah membeli lahan untuk membangun studio film dan televisi di daerah New Orleans, Amerika Serikat.Studio sebesar 20 acres (6 hektare) tersebut dibangun di daerah New Orleans yang menjadi kampung halaman aktor The Falcon and The Winter Soldier, lokasinya di sekitar perumahan Little Woods.Wali Kota New Orleans, LaToya Cantrell menyerukan kegembiraannya melalui postingan Twitter."New Orleans East telah kembali. Anthony Mackie yang merupakan warga asli telah membuka film studio besar berukuran 20 acres. Ini menakjubkan." tulisnya.Cantrell melanjutkan bahwa dibangunnya studio ini akan menaikkan tingkat ekonomi warga dan membuka banyak lapangan kerja."Masuknya produksi tidak hanya akan menambah pertumbuhan ekonomi tetapi juga kesempatan kerja!" sambung Cantrell.Selain Cantrell, anggota dewan Oliver Thomas turut memberikan dukungan terhadap aksi Mackie tersebut."Bertahun-tahun yang lalu, kami berbicara tentang kami menjadi Hollywood Selatan. Saya pikir mungkin kita akhirnya berada di dalam posisi untuk mewujudkannya dan New Orleans East menjadi fondasi untuk itu. Untuk mempunyai Captain America dan merknya dan kekuatan bintangnya, saya pikir itu dapat mendukung investasi lainnya." ucap Thomas.Mackie yang dikenal dari aktingnya belum lama ini mencoba untuk berkecimpung sebagai produser di film The Banker dan Outside the Wire, selain itu Mackie juga menjajal menjadi produser eksekutif di serial Twisted Metal.