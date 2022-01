Sudah Rilis, Begini Cara Nonton Harry Potter: Return to Hogwarts

Isi Harry Potter: Return to Hogwarts

Acara spesial yang akan dirilis pada Hari Tahun Baru ini mempertemukan kembali Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley), Emma Watson (Hermione Granger), dan anggota pemeran lainnya untuk merayakan ulang tahun ke-20 film franchise pertama,

Pemeran lain yang ditampilkan termasuk Robbie Coltrane, Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Toby Jones, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch , Helena Bonham Carter dan Ian Hart.



Sutradara dari kedelapan film juga akan tampil, termasuk Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell dan David Yates, bersama produser David Heyman.

Cuplikan Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. HBO Max

Cara menonton Harry Potter: Return to Hogwarts

(SYN)

Jakarta: Para pemain film Harry Potter akan reuni memperingati 20 tahun film pertama tersebut tayang, yakni Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (Harry Potter dan Batu Bertuah).Dilansir dari Rolling Stone, reuni yang menampilkan tiga bintang utama Daniel Radcliffe, Rupert Grint dan Emma Watson ini bertajuk Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts.Disutradarai Chris Columbus, Harry Potter: Return to Hogwarts melihat kembali momen-momen tak terlupakan dari film, cuplikan di balik layar, dan wawancara dengan para tokoh yang ada dalam tujuh seri film tersebut.Harry Potter: Return to Hogwarts berdurasi 1 jam 45 menit. Banyak tokoh akan menghiasi film tersebut.Harry Potter And The Philosopher's Stone.Dalam siaran pers, disebutkan Harry Potter: Return to Hogwarts akan menghormati keajaiban di balik pembuatan film dan keluarga cantik yang dibuat di Warner Bros. Studios London dua dekade lalu."(Film) ini juga akan merayakan warisan tak tertandingi dari franchise film Harry Potter dan dampaknya yang tak terhapuskan pada hati, pikiran, dan imajinasi keluarga dan penggemar di seluruh dunia," demikian rilis film.Baca: Reuni Seru dalam Trailer Terbaru Harry Potter 20th Anniversary: Return To Hogwarts Harry Potter: Return to Hogwarts tayang di HBO Max mulai Sabtu, 1 Januari 2022. Artinya, Anda harus berlangganan layanan streaming HBO GO terlebih dahulu. Anda harus mengunduh aplikasi HBO GO di ponsel Anda sebelum berlangganan.Selain itu, cara lain adalah menghubungkan langganan HBO TV/HBO GO melalui penyedia layanan tv kabel.