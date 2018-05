Elizabeth Olsen Ingin Kostumnya di Film-film Marvel Lebih Tertutup

Sebagai pemeran Scarlet Witch di film-film superhero komik Marvel, Elizabeth Olsen termasuk yang harus mengenakan kostum khas superhero. Namun setelah terlibat di empat film termasuk Avengers: Infinity War, Olsen merasa pakaian merahnya butuh sedikit perubahan di bagian dada.Hal ini diungkap Olsen dalam wawancara dengan Elle. Dia merasa tokoh yang dia perankan sejak Captain America: The Winter Soldier (2014) menjadi satu-satunya superhero dengan perlakuan berbeda mengenai kepantasan kostum."Kostum itu bisa saja bukan korset belahan dada. Aku suka korset, tapi aku ingin itu lebih tinggi. Setiap orang punya sesuatu yang menutupi mereka, seperti Tessa Thompson atau Scarlett (Johansson). Aku ingin itu sedikit lebih tertutup," ungkap Olsen."Ini lucu karena kadang aku melihat sekitar dan wow, cuma aku yang belahan dadanya tampak. Lelucon ini ajeg karena mereka belum benar-benar mengubah kostum superhero milikku," lanjutnya.Karakter Scarlet Witch diciptakan oleh pasangan maestro Stan Lee dan Jack Kirby serta muncul pertama kali di komik X-Men #4 terbitan 1964. Dalam versi komik, kostumnya terdiri dari sepotong trikot ketat, sarung tangan, sepatu boots, dan mantel yang semuanya berwarna merah. Dalam film Marvel Studios, kostumnya adalah korset dan rok hitam dengan mantel merah selutut.Menurut Olsen, pemilihan kostum di film menandakan bahwa tim Marvel Studios merasa kostum versi komik memang butuh perubahan. Namun dia menilai itu tidak cukup. Dia juga membandingkan kostumnya dengan kostum Wonder Woman dari DC Films yang justru lebih tertutup."Jika lihat asal muasalnya dari buku komik, kostumnya adalah baju trikot ketat dan ikat kepala dan itu mengerikan, begitu mengerikan. Jadi setidaknya mereka tahu bahwa itu tidak keren. Namun kemudian mereka (DC Films) membuat Wonder Woman. Dan itulah yang dia pakai," ungkap Olsen."Aku rasa kostum dan apa saja yang harus kita pakai berfungsi sebagai gambaran ikonik karena seperti itulah film-film ini. Aku rasa itu adalah tujuan pemilihan kostum (Scarlet Witch) dan itu tidak mewakili perempuan pada umumnya," lanjutnya.Infinity War adalah film ke-19 MCU dan sekaligus film ketiga dalam seri Avengers. Anthony Russo dan Joe Russo menjadi sutradara dengan naskah garapan Stephen McFeely dan Christopher Markus.Avengers: Infinity War telah diputar di bioskop sejak Rabu, 25 April 2018.(ELG)