The Fault in Our Stars Siap Dibuat dalam Versi Bollywood

Film The Fault in Our Stars yang diadaptasi dari novel karya John Green siap dirilis oleh sineas Asia dari India. Sinema drama romantis ini sempat booming pada 2014.Film arahan sutradara Josh Boone ini menampilkan karakter kuat dari Shailene Woodley dan Ansel Elgort dengan konflik cerita yang mampu menarik empati penonton, tentang dua anak muda penderita kanker yang terlibat asmara.Dalam versi Bollywood, aktris baru Sanjana Sanghi akan beradu peran dengan aktor Sushant Singh Rajput di bawah arahan sutradara Mukesh Chabbra.The Fault in Our Stars versi Bollywood mulai menjadwalkan syuting pada pertengahan 2018 dan dengan diproduksi Fox Star Studios. Untuk musik drama romantis dalam film akan dipimpin oleh Allahrakka Rahman atau A. R. Rahman, komposer musik asal India yang sempat meraih piala Oscar.Mukesh Chabbra pertama kali bertemu Sanjana sejak masih muda dan sudah menangkap energi baik sejak pertemuan pertama."Saya bertemu Sanjana saat casting Rockstar. Dia adalah gadis muda yang dinamis dan memiliki energi yang besar," ungkap Chabbra."Setelah beberapa tahun berlalu, dia kembali ke pekerjaan yang berhubungan dengan iklan. Dia tampil sebagai perempuan muda yang matang dan saya terkejut bahwa ternyata dia adalah seorang aktor hebat.""Saya langsung yakin saya akan senang membuat film bersamanya kelak. Setelah naskah The Fault in Our Stars siap, dia tampak cocok memerankan tokoh utama, wajah yang sempurna. Saya tidak sabar menciptakan 'keajaiban' dengan gadis bertalenta ini," lanjut Chabbra.Chabbra kemudian mempertemukan Sanjana dengan Chief Creative Officer rumah produksi Fox Star Studios, Rucha Pathak. Dia berpendapat Sanjana memiliki kepribadian yang kuat, sekaligus polos yang menarik perhatian.Sebelumnya, Sanjana tampil dalam Hindi Medium memerankan karakter Meeta versi muda.Mendengar kabar ini, John Green selaku pembuat karya memberikan tanggapan positif melalui akun Twitter miliknya."Saya tidak percaya ini terjadi. Luar biasa!" ungkap John Green dalam akun Twitter-nya sambil menyisipkan link berita terkait.