Mantap! Laura Basuki dan Happy Salma Masuk Nominasi Asian Film Awards ke-16

Jakarta: Laura Basuki dan Happy Salma masuk dalam nominasi Asian Film Awards ke-16 melalui film Before, Now & Then ( 2022 ). Film itu mendapat lima kategori dalam ajang tersebut."30 film dari 22 wilayah dan negara telah terpilih untuk bersaing memperebutkan 16 penghargaan di Asian Film Awards ke-16," cuit akun resmi @AsianFilmAwards, Jumat, 6 Januari 2023.Happy Salma masuk dalam kategori Aktris Terbaik dalam Asian Film Awards ke-16. Ia bersaing dengan Sylvia Chang (A Light Never Goes Out, Hong Kong), Karena Lam (American Girl, Taiwan), Tang Wei (Decision to Leave, Korea Selatan), dan Chieko Baisho (Plan 75, Jepang).Sementara, Laura Basuki masuk dalam kategori Aktris Pendukung Terbaik dalam Asian Film Awards ke-16. Nominasi lainnya adalah Sakura Ando (A Man, Jepang), Kim So-jin (Emergency Declaration, Korea Selatan), Tao Yin (Home Coming, China), dan Yumi Kawai (Plan 75, Jepang).Film Before, Now, & Then karya Kamila Andini mendapat lima nominasi dalam Asian Film Awards ke-16. Yakni Desain Produksi Terbaik (Vida Sylvia Theresia), Desain Kostum Terbaik (Retno Ratih Damayanti), dan Sinematografi Terbaik (Batara Goempar).Selain itu, film karya anak bangsa lain yang masuk adalah Autobiography. Sang sutradara, Makbul Mubarak, mendapat dua nominasi dalam Asian Film Awards ke-16, yaitu Sutradara Baru Terbaik dan Skenario Terbaik.Asian Film Awards ke-16 akan dilaksanakan pada Minggu, 12 Maret 2023, di Museum Istana Hongkong pukul 19.30 waktu setempat.