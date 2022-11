Raih Film Terbaik FFI 2022, Ini Sinopsis Before, Now & Then (Nana)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Salah satu ajang perfilman bergengsi, Festival Film Indonesia (FFI) baru saja digelar semalam di Plenary Hall, Jakarta Convention Center. Sejumlah wajah baru pun hadir sebagai pemenang di Festival Film Indonesia (FFI) 2022.Salah satu wajah baru tersebut ialah film yang dibintangi oleh Happy Salma yakni Before, Now & Then (Nana). Menang dalam kategori Film Cerita Panjang Terbaik, bagaimana kah sinopsis dari film Before, Now & Then (Nana)? Berikut Medcom.ID rangkum khusus untuk kalian.Film yang disutradarai oleh Kamila Andini ini merupakan hasil adaptasi dari salah satu karya novel Ahda Imran yang berjudul Jais Darga Namaku. Happy Salma pun didapuk sebagai Nana yang mana merupakan karakter utama dalam film tersebut.Dalam memainkan perannya, Happy Salma beradu akting dengan Ibnu Jamil, Rieke Diah Pitaloka, Arswendy Bening Swara, Laura Basuki, Arawinda Kirana dan Chempa Puteri yang merupakan aktris cilik pendatang baru.Before, Now & Then (Nana) mengambil kisah kehidupan Raden Nana Sunani yang hidup di era 1960-an di daerah Jawa Barat. Kisah kehidupan itu sendiri merupakan sebuah kisah nyata.Dalam kisahnya, Raden Nana Sunani melarikan diri dari sekelompok orang yang ingin memperistri dirinya. Tak hanya itu, nyawa sang ayah dan buah hatinya pun habis di tangan orang-orang tersebut.Usai kehilangan ayah dan sang buah hati, ia pun melanjutkan kehidupannya dengan menak Sunda. Meski hidup dalam kekayaan, Nana tetap menjalani kesehariannya layaknya seorang ibu rumah tangga seperti membesarkan anak, memasak dan mengurus perkebunan.Namun pada suatu saat, Nana mencurigai sang suami bermain di belakang lantaran sang pembantu menemukan sebuah selendang di kamar bapak. Selendang itu sendiri bukan milik Nana.Tak hanya itu, ajakan makan bersama yang dituliskan melalui surat cinta untuk sang suami pun diterima oleh Nana. Tak tahan, Nana mencari tahu siapa wanita simpanan suaminya itu.Setelah melakukan pencarian, Nana justru berteman baik dengan salah satu perempuan simpanan suaminya. Siapakah perempuan itu? Sobat Medcom.ID bisa menyaksikan Before, Now & Then (Nana) yang menggunakan Bahasa Sunda sebagai bahasa utama film di Prime Video.