Film Terbaru Donnie Yen Tayang di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Layanan streaming KlikFilm memasukkan tayangan baru ke dalam katalog mereka di bulan Mei 2022. Sejumlah film mancanegara dan film nasional bakal ditayangkan.Film-film yang pernah hadir di Festival Film Cannes seperti Souad, The Innocents, dan Just To Be Sure. Selain itu ada juga film lainnya seperti And Then We Danced, Sozhou River, Love Punch, Notorious Nick, Dual, Now Is Good, AO : The Last Hunter, dan Dead Fall."KlikFilm selalu konsisten untuk terus memberikan yang terbaik untuk katalog filmnya. Kami juga terus konsisten untuk menghadirkan film-film nasional setiap bulannya. Semoga deretan film di bulan Mei ini bisa menjadi penghibur bagi penikmat film," ujar Direktur KlikFilm, Frederica.Ada juga film Mandarin seperti Raging Fire, A Year End Medley, The Battle At Lake Changjin, Legend Of The Demon Cat dan Coffin Home. Raging Fire merupakan film terbaru Donnie Yen yang sudah lama ditunggu-tunggu penggemarnya.Film ini menjadi proyek terakhir dari sutradara Benny Chan yang meninggal dunia pada 23 Agustus 2020 lalu. Selain Donnie Yen, film Raging Fire turut dibintangi oleh Nicholas Tse, Qin Lan, Simon Yam, Ray Lui, Ben Yuen, Ben Lam, serta jajaran aktor dan aktris berbakat lainnya.Film ini mengisahkan tentang Cheung Sung-bong (Donnie Yen), seorang polisi veteran yang memiliki moral baik dan berdedikasi tinggi. Ia diceritakan mengalami konflik dengan Yau Kong-ngo, pemimpin dari kelompok penjahat misterius yang menjadi target kepolisian. Yau Kong-ngo ternyata adalah mantan anak didik Cheung Sung-bong, yang dulu sangat mengagumi dan menghormati Cheung. Namun, hal tersebut berubah karena Yau Kong-ngo menaruh dendam setelah suatu peristiwa terjadi pada masa lalu.Selain film asing, KlikFilm juga menghadirkan dua film nasional terbaru secara ekslusif berjudul Kambodja yang diperankan Adipati Dolken, Della Dartyan, Revaldo, dan Carmela van der Kruk, serta film berjudul Kopi Pahit yang diperankan oleh Mahalini dan Raja Giannuca.