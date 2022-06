Drakor Itaewon Class Dibuat Versi Jepang, Bakal Tayang Juli

Pemain "Itaweon Class" versi Jepang

Poster "Itaweon Class" versi Jepang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Poster Itaewon Class versi Korea. Foto: KBIZoom

Tentang drakor "Itaewon Class"

(SYN)

Jakarta: Drama Korea ( Drakor ) "Itaewon Class" dibuat ulang dalam versi Jepang. Drama berjudul "Roppongi Class" itu akan tayang pada Juli 2022.Dilansir dari KBIZoom, drama remake "Itaweon Class" ini akan tayang perdana di TV Asahi, penyiar terestrial perwakilan Jepang. "Roppongi Class" adalah proyek bersama Korea-Jepang oleh SLL (sebelumnya JTBC Studio), yang memproduksi versi Korea dari drama Kakao Entertainment dan TV Asahi.Baca: 5 Drakor Baru di Viu Bulan Juni, dari Why Her sampai Miracle Bintang baru Jepang, Takeuchi Ryoma, akan peran Park Sae-ro-yi, karakter utama yang dimainkan oleh aktor Park Seo-joon. Takeuchi Ryoma telah membuktikan kemampuan akting dan popularitasnya dengan membintangi film "My Teacher, My Love", drama "Downtown Rocket", "Ship of Theseus", dan "Love You as the World Ends".Foto tersebut menunjukkan Takeuchi Ryoma, yang berubah menjadi Park Sae-ro-yi, berdiri sendirian di tempat yang tampak seperti Jalan Roppongi di Tokyo. Dengan rambut kastanye, ia menunjukkan kepribadian Park Sae-ro-yi melalui alis yang sedikit tegas dan tatapan muram.Di sisi lain, drama “Itaewon Class” yang diangkat dari webtoon Kakao Entertainment dengan judul yang sama, menggambarkan mitos berdirinya kumpulan anak-anak muda keras kepala dan berani di dunia yang tidak masuk akal."Itaewon Class" tayang di Korea pada tahun 2020. Drakor ini mencatat rating tertinggi 18,3 persen berdasarkan Nielsen Korea.