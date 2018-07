Serial Rugrats akan Punya Versi Film Live-action

Serial animasi anak-anak Rugrats dari Nickelodeon akan dihidupkan kembali lewat serial terbaru 26 episode. Selain itu, Nickelodeon juga telah menyiapkan proyek film live-action bersama Paramount Players.Seperti dilaporkan The Wrap, tahap produksi untuk serial telah berjalan. Kreator serial aslinya rilisan 1991, Arlene Klasky, Gábor Csupo, dan Paul Germain, terlibat sebagai produser eksekutif. Namun belum ada informasi resmi mengenai jadwal tayang atau pengisi suara.Untuk filmnya, jadwal rilis telah ditetapkan untuk 13 November 2020. Naskahnya digarap oleh David Goodman (Family Guy). Menurut David, film Rugrats akan menampilkan karakter CGI.Para karakter asli akan tetap muncul baik di serial maupun film. Ada Tommy Pickles, Chuckie Finster, Phil dan Lil DeVille yang kembar, serta Angelica Pickles. Mereka juga akan mengenalkan satu karakter baru.Perwakilan pihak Viacom (grup Paramount) dan Nickelodeon, Sarah Levy, menyebut bahwa Rugrats sebagai salah satu kartun yang paling dirayakan dalam sejarah televisi."Kami bergairah seluruh penonton baru akan bertemu dengan para karakter ikonik ini dalam petualangan baru. Apa yang masih berlaku dari serial 1991 hingga sekarang, anak-anak tertarik dengan dunia bayi. Kami tak sabar menanti anak-anak sekarang bertemu Tommy, Chucky, dan kawan-kawan lain," kata Sarah.Serial asli Rugrats ditayangkan perdana pada 11 Agustus 1991. Serial animasi ini berjalan 172 episode dalam sembilan musim selama 13 tahun. Episode terakhir dirilis pada 1 Agustus 2004.Paramount Players adalah anak perusahaan Paramount yang fokus pada properti intelektual terkini. Selain Rugrats, mereka juga sedang mengerjakan film Dora the Explorer, Are You Afraid of the Dark.(ELG)