Jadwal Tayang dan Link Streaming The Last Of Us Episode 3 Sub Indo

Jadwal tayang The Last of Us episode 3

Cara nonton Last of Us

(RUL)

Jakarta: Serial HBO yang tengah Hits The Last of Us akan menayangkan episode terbaru. Episode ketiga serial yang diadaptasi dari game eksklusif Playstation ini akan tayang hari ini, Senin, 30 Januari 2023.Dalam episode sebelumnya diceritakan Joel (Pedro Pascal) bertemu dengan Ellie (Bella Ramsey). Joel bersama Tess (Anna Torv) mendapatkan misi dari Fireflies untuk mengantarkan Ellie ke tembok barat.Dalam misi tersebut mereka berhadapan dengan Clicker hingga melukai tangan Ellie dan pundak Tess. Karena mendapat gigitan Tess pun tidak bisa melanjutkan perjalanan dan akan mengorbankan dirinya agar Joel dan Ellie bisa kabur dari serangan zombie.Tess meledakan dirinya ketika para gerombolan zombie menerobos masuk ke markas Fireflies. Joel dan Ellie pun berhasil kabur ketika gedung tersebut meledak.Di episode ketiga yang tayang hari ini akan menceritakan tentang sosok Bill (Nick Offerman) dan Frank (Murray Bartlett). Di episode perdana kedua karakter tersebut sudah disebut ketika melakukan kontak melalui radio.Joel menemui temannya itu untuk dapat melanjutkan misi mengantar Ellie ke tembok barat.Bagaimana lanjutan petualan Joel dan Ellie serta cerita Bill dan Frank? Sobat Medcom dapat menyaksikan lanjutan serial The Last of Us hari di HBO GO. The Last of Us episode ketiga tayang hari, Senin, 30 Januari 2023 pukul 09.00 WIB. Serial ini dapat ditonton di siaran langsungThe HBO atau melalui streaming di HBO GO.Bagi sobat Medcom yang ingin menonton serial ini bisa menyaksikan di HBO GO baik di web maupun aplikasi. Adapun biaya langganan HBO GO Rp66 ribu per bulan. Selain itu, kamu juga bisa menyaksikan di HBO MAX.