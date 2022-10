Baru Rilis, Bleach: Thousand-Year Blood War Sodok Posisi Anime Nomor 1, Gusur Dominasi Fullmetal Alchemist: Brotherhood?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Anime Bleach kembali tayang setelah episode terakhir (episode 366) tayang 10 tahun lalu. Bleach kembali lewat arc terakhir di manga-nya, yakni Sennen Kessen-hen atau Thousand-Year Blood War.Episode pertama Bleach: Thousand-Year Blood War sudah tayang pada 11 Oktober 2022. Penayangan perdana salah satu anime yang paling ditunggu oleh para fans ini membuat jagat media sosial bergemuruh. Banyak yang membahas comeback-nya anime yang diadaptasi dari manga karya Tite Kubo ini.Apalagi, episode pertama ini sempat tidak sengaja bocor. Melansir Anime Senpai, sejumlah pengguna Twitter di Brasil dan Selandia Baru melaporkan episode perdana bisa disaksikan di akun Disney Plus mereka sehari sebelum hari perilisan resmi. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh penggemar untuk mengunduhnya sebelum dimatikan oleh Disney Plus. Alhasil sebelum rilis resmi banyak video dan tangkap layar episode pertama berjudul The Blood Warfare.Bleach: Thousand-Year Blood War akan memperlihatkan Ichigo Kurosaki dan sekutu Soul Reaper-nya bertarung melawan kerajaan Quincy dari Wandenreich dalam pertempuran habis-habisan untuk menentukan nasib eksistensi mereka.Bleach: Thousand-Year Blood War hanya butuh satu episode untuk merajai Top Anime di My Anime List. Salah satu anime The Big Three (anime yang populer di dunia) ini menggusur Fullmetal Alchemist: Brotherhood di peringkat 1. Bleach: Thousand-Year Blood War mendapat skor 9.12 dari pengguna di MAL.(Tangkap layar Top Anime MAL)Sobat Medcom dapat menonton streaming Bleach: Thousand-Year Blood War sub Indo di sejumlah platform. Bleach: Thousand-Year Blood War episode 1 ini dapat kamu tonton secara gratis di Vidio, Bstatsion, dan iQYI.