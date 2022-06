Christian Bale Masih Ingin Perankan Batman

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktor Christian Bale akhirnya debut di jagat Marvel Cinematic Universe (MCU) di film Thor: Love and Thunder sebagai karakter antagonis Gorr the God Butcher.Menjadi Gorr bukanlah pengalaman Bale pertama kali main di film superhero, sebelumnya aktor Inggris itu pernah berakting di film trilogi The Dark Knight besutan sutradara Christopher Nolan sebagai Batman/Bruce Wayne.Setelah Robert Pattinson menjadi aktor terbaru yang memerankan karakter tersebut di film The Batman dan Michael Keaton yang kembali menjadi Batman di film The Flash, banyak desas-desus yang beredar soal kemungkinan kembalinya Bale menjadi superhero asal Gotham City itu.Dalam wawancara bersama Screen Rant, Bale mengatakan bahwa sejauh ini belum ada tawaran untuk kembali main di film-film Batman lainnya."Tidak. Tidak ada yang pernah bilang kepadaku. Tidak ada yang mengangkatnya. Kadang-kadang orang berkata kepadaku, 'Oh, aku dengar kau didekati dan ditawari semua ini', dan aku seperti, 'Itu berita baru bagi aku. Tidak ada yang pernah mengatakan itu,' ucap bintang American Psycho itu.Bale menegaskan, syarat untuk dirinya kembali menjadi sang kesatria hitam adalah jika film tersebut digarap oleh Christopher Nolan. Bukannya tanpa sebab, ternyata mereka telah melakukan sebuah 'perjanjian'."Aku punya perjanjian dengan Chris Nolan. Kami berkata, 'Hei, lihat. Mari kita buat tiga film, jika kita cukup beruntung untuk melakukannya. Dan setelah itu kita sudahi. Jangan berlama-lama'. Dalam benakku, itu akan menjadi sesuatu jika Chris Nolan pernah berkata pada dirinya sendiri, 'Tahukah kau, aku punya kisah lain untuk diceritakan." Dan jika dia ingin menceritakan kisah itu denganku, aku akan ikut," tutur Bale.Sayangnya, kesempatan Bale untuk kembali sangat sempit, dikarenakan sudah banyak aktor yang memerankan Batman dan juga Nolan sendiri yang sudah tidak terlibat di film-film DC Comics.