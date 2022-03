Raih Piala Oscar 2022, Film Jepang "Drive My Car" Tayang di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Film Drive My Car berhasil menorehkan prestasi setelah meraih piala di kategori Best International Feature di ajang Piala Oscar 2022. Kemenangan film Drive My Car di Piala Oscar 2022 disambut bangga masyarakat Jepang.Bahkan, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Kepala Sekretaris Kabinet Pemerintahan Jepang Hirokazu Matsuno turut mengucapkan selamat atas kesuksesan film Drive My Car meraih Oscar 2022. Melihat pencapaian itu, layanan streaming KlikFilm memasukkan film Drive My Car ke dalam katalog baru mereka."Saya mengucapkan selamat kepada film Drive My Car yang telah meraih Piala Oscar 2022. Bangga karena bisa mewakili film Asia diajang tertinggi festival film dunia. Dan saya juga senang, karena masyarakat penggemar film di Indonesia sudah bisa menyaksikan film Drive My Car secara legal di KlikFilm," kata Direktur KlikFilm, Frederica.Film Drive My Car bisa disaksikan secara resmi di KlikFilm sejak 2 Maret 2022. Film ini tidak tayang di bioskop Indonesia.Dalam Oscar 2022, Drive My Car meraih empat nominasi Oscar, termasuk kategori Best Pictures, Best Director, Best Adapted Screenplay, dan Best International Film.Film drama Jepang ini ditulis dan disutradarai oleh Ryusuke Hamaguchi dan merupakan adaptasi dari salah satu judul di dalam cerita pendek karya penulis Haruki Murakami, berjudul Men Without Women.Film ini berkisah tentang kehidupan seorang aktor dan sutradara panggung yang terkenal, Yusuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima). Sepulang bekerja, ia menemukan istrinya, Oto Kafuku (Reika Kirishima), sudah pingsan hingga kemudian dinyatakan meninggal akibat pendarahan otak. Hidupnya yang semula damai, kemudian berubah.