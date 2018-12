Dirilis Perdana di Tiongkok, Film Aquaman Raup Rp1,3 Triliun

Sebelum dirilis di AS pada 21 Desember 2018, film superhero komik Aquaman dirilis lebih dulu di bioskop Tiongkok akhir pekan lalu, 7 Desember. Selama akhir pekan, film ini mendominasi angka penjualan tiket atau box office negara tersebut.Selama tiga hari (7-9 Desember), menurut comScore, pendapatan Aquaman diperkirakan mencapai lebih dari USD93,6 juta. Menurut Variety berdasarkan data Artisan Gateway, nilai pendapatan bahkan telah mencapai USD94,1 juta.Dengan konversi Rp14.579 per dollar, Aquaman telah meraup pendapatan kotor setidaknya Rp1,36 triliun selama tiga hari pertama saja di Tiongkok.Jumlah penjualan tiket di sana untuk seluruh film adalah USD108 juta atau sekitar Rp1,57 triliun selama akhir pekan itu. Artinya, Aquaman menguasai 86% pendapatan.Variety juga mencatat bahwa angka ini adalah capaian terbesar Warner Bros untuk film-filmnya yang pernah dirilis di Tiongkok, seperti Justice League, Batman vs Superman, dan Wonder Woman.Layar IMAX Tiongkok untuk Aquaman juga terhitung dominan. Film ini tayang di 599 layar IMAX selama akhir pekan dan meraup 10% dari total pendapatan.Aquaman digarap sutradara James Wan dan dibintangi Jason Momoa serta Amber Heard. Ini menjadi film cerita panjang keenam dalam waralaba film DC sejak Man of Steel (2013).Untuk Indonesia, film ini akan dirilis di bioskop pada Rabu, 12 Desember 2018.(ASA)