Serial Sex and the City Kembali Digarap

Serial populer asal Amerika, Sex and the City, kembali digarap. Kali ini, komedi situasi yang pertama dirilis pada 1998 itu akan tayang melalui layanan over-the-top, HBO Max.Episode baru Sex and the City akan diberi judul And Just Like That..., dibintangi oleh Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, dan Kristin Davis. Sayangnya, Kim Cattrall yang berperan sebagai Samantha Jones pada seri asli drama ini tidak terlibat.Sarah dan Nixon juga berperan sebagai produser eksekutif, bersama dengan Michael Patrick King.Seri baru Sex and the City akan terdiri dari 10 episode dengan durasi masing-masing episode 30 menit."Saya tumbuh bersama karakter-karakter itu, dan saya tidak sabar melihat kisah mereka dalam episode baru ini, dengan kejujuran, kepedihan, humor, dan kota tercinta yang selalu mendefinisikan mereka," kata Sarah Aubrey, head of content original HBO Max, seperti dilansir dari Variety.Dalam perjalanannya, Sex and the City sudah diadaptasi ke dalam dua film, yaitu Sex and the City (2008), dan Sex and the City 2 (2010). Prekuel seri ini juga pernah digarap pada 2013 dengan judul The Carrie Diaries.(ASA)