Perfilman Tiongkok Akan Diatur Langsung oleh Departemen Publisitas

Pemerintah Tiongkok telah mengapus State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television (SAPPRFT) atau lembaga administratif negara yang menangani media massa. Fungsi pengawasan diserahkan ke badan-badan yang berada langsung di bawah kendali Partai Komunis Tiongkok selaku partai tunggal penguasa.Menurut laporan Deadline, manajemen radio dan televisi akan diatur langsung oleh Dewan Kenegaraan atau kabinet menteri. Untuk perfilman, pengaturan akan diserahkan kepada Departemen Publisitas (Xu?nchuán) dari Komite Pusat Partai Komunis.Departemen Publisitas adalah lembaga administratif negara yang berfungsi melakukan kontrol secara langsung terhadap media dan persebaran informasi. China Film Group (perusahaan film pemerintah) menyebut bahwa bentuk pengawasan baru ini bertujuan untuk memaksimalkan peran khusus film dalam persebaran informasi, gagasan, budaya, dan hiburan, serta memajukan industri film yang lebih makmur.Namun, ini juga bisa berarti bahwa kontrol pemerintah atau partai terhadap sensor film akan semakin ketat. Film-film patriotik buatan lokal bisa jadi juga akan mendapat promosi lebih banyak.Menurut The Hollywood Reporter, dokumen terkait perubahan kebijakan ini menyebutkan sejumlah tugas yang dilakukan oleh departemen, yang mana mencakup hampir seluruh proses dalam siklus perjalanan film."Setelah penyesuaian, departemen pusat ini akan mengatur semua urusan administratif film, memandu dan mengawasi produksi film, jadwal rilis, dan pemutaran, mengelola sensor konten film, memandu dan mengkoordinir acara-acara besar terkait film, mengawasi kerja sama internal dan ko-produksi, serta pertukaran berupa impor dan ekspor film."Peningkatan kontrol oleh pemerintah Tiongkok ini bukan langkah pertama. Pada akhir Februari 2018 lalu misalnya, Partai Komunis Tiongkok melakukan sensor internet terhadap huruf "N", novel 1984 dan Animal Farm karya George Orwell, serta beberapa kata seperti Xi Zedong, Sepuluh Ribu Tahun (cara Tiongkok untuk mengatakan hidup abadi), memalukan, seumur hidup, dan keabadian.(ELG)