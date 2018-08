Si Doel The Movie Tembus 1 Juta Penonton dalam Sepekan

Dalam waktu satu minggu sejak tayang perdana di Indonesia pada 2 Agustus 2018, Si Doel The Movie berhasil menarik total penonton sebanyak 1.034.000.Angka perolehan ini dipaparkan pihak Rano Karno selaku aktor dan sutradara film yang diproduksi Falcon Pictures bersama Karnos Film pada Kamis, 9 Agustus 2018.Pencapaian ini terbilang cepat, mengingat perolehan hari kedua sejak tayang perdana berhasil meraup 279.000 penonton.Sebelumnya, Si Doel The Movie tayang perdana di bioskop Pathe Tuschinski, Amsterdam, Belanda pada 23 Juli 2018. Antusiasme penonton tidak disangka memenuhi ruang bioskop berkapasitas 750 orang dan mampu menampung 1.800 orang.Si Doel The Movie melanjutkan konflik asmara antara tiga tokoh utama yakni Si Doel (Rano Karno), Sarah (Cornelia Agatha) dan Zaenab (Maudy Koesnaedy) untuk menjawab adegan menggantung terdahulu.Rano ditemani Mandra terbang ke Belanda atas undangan dari Adam, sepupu Sarah. Di Belanda, ada Sarah yang tinggal bersama putranya bernama Abdullah alias Doel. Cerita ini melanjutkan kisah sebelumnya saat Sarah yang tengah mengandung anak Doel dan masih berstatus istri meninggalkan Doel ke Belanda.(ELG)