Setelah Trilogy of Intimacy, Teddy Soeriaatmadja Garap Tiga Film Komersial

Sutradara dan penulis Teddy Soeriaatmadja dikenal lewat film-film yang melejit di lingkup festival. Setelah tiga film terakhir yang terbungkus dalam Trilogi Keintiman, Teddy mengaku hendak mengerjakan tiga film untuk pasar komersial."Saya sudah janji ke diri saya sendiri, tiga (film) buat saya, tiga buat mereka," kata Teddy saat ditemui dalam jumpa pers film terbarunya, Menunggu Pagi, di Jakarta pada Selasa, 14 Agustus 2018."Tiga yang personal buat saya, seperti Lovely Man, Something in the Way, dan About Woman, lalu tiga (film) dulu buat penonton, seperti Menunggu Pagi dan ada dua lagi yang sedang saya siapkan," imbuhnya.Ketiga judul film yang disebut Teddy sebenarnya tidak dibuat sebagai trilogi. Dalam wawancara dengan Flick Magazine pada November 2016, Teddy menjelaskan bahwa film-film itu dipilih oleh Tokyo International Film Festival dan diputar dalam satu sesi yang sama sebagai trilogi. Sebelumnya, ketiga film belum pernah ditayangkan dalam satu program sekaligus.Lovely Man (2011) mengikuti kisah gadis pesantren yang pergi ke Jakarta untuk mencari bapaknya, yang ternyata bekerja sebagai waria. Something in the Way (2013) mengikuti kisah supir taksi dan pekerja seks yang menghadapi konflik antara seks sebagai produk dan tekanan moral agama. About A Woman (2014) mengikuti kisah janda 65 tahun yang tinggal sendiri dan kemudian ditemani keponakan dari menantunya yang baru saja lulus SMA.Teddy menyebut tiga film ini sebagai karya personal. Tiga film berikutnya, termasuk Menunggu Pagi, adalah film yang dibuat untuk penonton kebanyakan di pasar bioskop reguler. Menunggu Pagi mengikuti beberapa tokoh sekaligus dalam tiga penggal kisah pada suatu malam menuju festival musik Djakarta Warehouse Project.Menunggu Pagi diproduksi bersama produser Adi Sumarjono dari IFI Sinema. Dua film lain sedang disiapkan bersama rumah produksi berbeda. Salah satunya sedang dalam tahap audisi dan akan masuk proses syuting tahun ini."Nanti habis itu, baru bikin film personal lagi," tukas Teddy.Teddy menyatakan dia melakukan eksplorasi visual baru dalam Menunggu Pagi dan dua film berikutnya. Dia juga mengklaim bahwa film Menunggu Pagi tidak akan terasa seperti film-film sebelumnya."Apapun yang pernah gue kerjakan di trilogi gue, enggak ingin diulangi lagi. Kalau bisa musti mencari gaya atau ekplorasi visual baru. Kalau nanti orang nonton Menunggu Pagi, enggak akan terasa bahwa ini dari sutradara yang sama dengan yang mengerjakan itu. Ada signature, tapi akan berbeda," ungkapnya.Menunggu Pagi dimainkan oleh Aurelie Moeremans, Arya Saloka, Mario Lawalata, Arya Vasco, Juan Bione alias Bio One, Ganindra Bimo, Putri Marino, Raka Hutchinson, serta Yayu Unru. Film ini dijadwalkan rilis di bioskop pada akhir 2018.(ELG)