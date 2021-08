Cuplikan Spider-Man: No Way Home Rilis, Ada Doctor Strange dan Octopus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Cuplikan film Spider-Man: No Way Home rilis secara resmi pada Selasa, 24 Agustus 2021. Beberapa tokoh lama dan baru bermunculan."Untuk pertama kalinya dalam sejarah sinematik Spider-Man, pahlawan lingkungan kita yang ramah, dibuka kedoknya dan tidak lagi dapat memisahkan kehidupan normalnya dari taruhan tinggi menjadi pahlawan super," demikian keterangan akun Youtube Sony Pictures Entertainment dalam trailer tersebut.Ketika dia meminta bantuan dari Doctor Strange, superhero lain dalam Marvel Cinematic Universe (MCU), taruhannya menjadi lebih berbahaya dan memaksanya untuk menemukan apa artinya menjadi Spider-Man.Baca: Trailer Spider-Man: No Way Home Bocor, Sony Pictures Bungkam Beberapa tokoh muncul dalam trailer, selain Tom Holland sebagai Peter Parker. Seperti, Zendaya sebagai MJ; Jacob Batalon sebagai Ned Leeds; dan Benedict Cumberbatch sebagai Doctor Strange.Yang cukup mengejutkan, tokoh antagonis Doctor Octopus yang diperankan oleh Alfred Molina kembali muncul di akhir trailer. Doctor Octopus terakhir muncul dalam Spider-Man 2 (2004).Spider-Man: No Way Home dijadwalkan tayang di bioskop pada 17 Desember 2021. Film ini disutradarai oleh Jon Watts.(MBM)