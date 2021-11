Syuting Film The Expendables 4, Ini 7 Potret Kedekatan Iko Uwais dan Jason Statham

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Iko Uwais dan Jason Statham saat proses syuting film The Expendables 4. Instagram @jasonstatham.

Potret keakraban Iko Uwais dan Jason Statham untuk film The Expendables 4. Instagram @jasonstatham.

@iko.uwais.



Potret kedekatan Iko Uwais dan Jason Satham saat syuting film The Expendables 4. Instagram @iko.uwais.

Iko Uwais dan Jason Statham bercanda satu sama lain saat syuting The Expendables 4. Instagram @iko.uwais.

Salah satu adegan Iko Uwais dan Jason Statham di The Expendables 4. Instagram @jasonstatham.

Adegan laga Iko Uwais dan Jason Statham di film The Expendables 4. Instagram @jasonstatham.

Iko Uwais terlihat berdarah saat melawan Jason Statham pada film The Expendables 4. Instagram @jasonstatham.

Jakarta: Aktor kebanggaan Indonesia Iko Uwais akan tampil di film laga terbarunya, The Expendables 4. Dia akan beradu akting dengan aktor dan aktris papan atas Hollywood dan berperan sebagai penjahat di film laga tersebut.Saat ini, Iko Uwais masih berada di Amerika Serikat untuk menjalani proses syuting film laga itu. Iko Uwais pun membagikan momen dirinya tengah menjalani proses syuting film The Expendables 4 bersama bintang laga dunia, Jason Statham. Momen itu ia bagikan lewat Instagram pribadinya @iko.uwais. Tak tanggung-tanggung, Jason Statham juga memamerkan keakraban mereka di Instagram pribadinya @jasonstatham.Berikut 7 potret kedekatan Iko Uwais dan Jason Statham saat proses syuting film The Expendables 4 1. Jason Statham mengakui kehebatan seni bela diri yang dikuasai Iko Uwais, maupun kemampuan berakting suami penyanyi Audy Item itu.2. "Suatu kehormatan nyata untuk menghabiskan waktu layar dengan @iko.uwais yang sangat berbakat. Seorang master sejati dari permainannya serta memiliki kecepatan dan keterampilan yang membutuhkan waktu seumur hidup untuk mencapainya," tulis Jason Statham dikutip dari Instagram @jasonstatham, Minggu, 7 November 2021.3. Iko Uwais juga merasa senang dapat berteman baik dengan sesama aktor di lokasi syuting. Apalagi berteman dengan pria yang ia hormati dan kagumi seperti Jason Statham. 4. "Terima kasih telah menerima saya @jasonstatham. Saya merasa rendah hati dan sangat terhormat untuk berbagi layar dengan Anda," tulis Iko Uwais dikutip dari InstagramBaca: Saat Iko Uwais Ajak Jason Statham Sapa Penggemarnya di Indonesia 4. Iko Uwais dan Jason Statham terlihat sangat akrab dalam potret ini. Keduanya tampak saling bercanda dan mengumbar tawa mereka.5. Potret satu ini menunjukkan saat Iko Uwais melakukan adegan berkelahi dengan Jason Statham di The Expendables 4. Terlihat dalam foto, Iko Uwais tengah mencekik Jason Statham.6. Potret satu ini menampakkan adegan berkelahi antara Jason Statham dan Iko Uwais. Terlihat Jason Statham membawa dua pisau sambil melompat ke arah Iko Uwais.7. Iko Uwais terlihat berdarah-darah melawan Jason Statham pada potret ini. Para penggemar serial film The Expendables pastinya sudah semakin tak sabar menunggu perilisan film The Expendables 4, bukan? Tunggu perilisannya pada 2022 mendatang, ya!